AK Parti Siyaset Akademisi

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığı tarafından başlatılan ve Muğla İl Başkanlığı tarafından organize edilen Siyaset Akademisinin ilk dersi Menteşe ilçesinde başladı.



Muğla Müzesi Mustafa Pabuççuoğlu Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Siyaset Akademisi derslerinin bugün itibariyle başladığını söyledi.



Siyaset Akademisi derslerine yıllar içinde defalarca katılanların da olduğunu belirten Mete, "Siyaset Akademisinde kendi alanlarında uzman isimler bizlere ders verecek. Ben 4 yıllık üniversite eğitimimde dahi görmediğim dersleri buradaki hocalarımdan gördüm. Akademiye katılanlar her bir derste daha fazla ve daha farklı şeyler öğrendiğini hissedecek." dedi.



Açılış konuşmasının ardından Siyaset Akademisi'nde Abdulkadir Özbek tarafından hafıza teknikleri anlatıldı.



Özbek, beynin bölümleri ve işlevleri, sağ beynin nasıl geliştirilebileceği, bilgilerin hafızaya nasıl alınacağı hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Almanya'da kişi başına düşen ortalama günlük okuma süresinin 23 dakika olduğuna işaret eden Özbek, Türkiye'de ise bu oranın 10-15 saniye olduğunu söyledi.



Kitap okuma ihtiyaç listesinde Avrupa'nın 7'inci sırada olduğunu anlatan Özbek, Türkiye'nin ise 235'inci sırada olduğunu ifade etti.



Bilgilerin hafızaya olumlu tutum, odaklanmak, benzetme, tekrarlama ve not alınarak alındığını vurgulayan Özbek, çeşitli örnekler verdi.



Programda daha sonra Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş tarafından Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Siyasal Kültürü anlatıldı.