AK Parti Şırnak İl Başkanı Aşan, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

AK Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.



Aşan, parti binasında düzenlenen toplantıda, gazetecilerin sorunlarını dinledi.



Türkiye'nin çok zorlu süreçlerden geçtiğini anlatan Aşan, bu durumda gazetecilere büyük görevler düştüğünü söyledi.



Aşan, şunları kaydetti:



"Hepimiz için önemli olan Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüdür, geleceğidir. Şırnak'ta bize düşen görevler ve en iyi şekilde görevimizi yapma zorunluluğumuz var. Eğer bir memleket ileriye gidecekse, eğer sorunlardan kurtulacaksa ve çözümler olacaksa bu da aydın insanların öncülüğü ile olur. Aydın insanlar yani sizler, bizler hep beraber Şırnak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız."