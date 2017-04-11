AK Parti Seçim Ofisine Saldırı

ANTALYA'da AK Parti'nin mahalle seçim ofisine gelen kimliği belirsiz saldırganlar, 'evet' yazılı bez afişi keserek parçalara ayırdı. Olay yerine hakaret içerikli notlar da bırakan saldırganlar aranıyor.



Olay, gece saatlerinrde Muratpaşa İlçesi, Varlık Mahallesi 179 Sokak'ta bulunan mahalle seçim ofisinde meydana geldi. Öğle saatlerinde seçim ofisine gelen partililer, üzerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu bez afişlerin kesilmiş olduğunu ve hakaret içerikli notları görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ofise gelen polis, olayı gerçekleştirenlerin, 12 ila 14 yaşlarında iki çocuk olduğunu belirledi.



Ofis görevlisi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.



- Antalya