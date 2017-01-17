AK Parti Sarıgöl Teşkilatından Başkan Mersinli'ye Ziyaret

AK Parti Sarıgöl ilçe teşkilatı, yeni göreve başlayan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'yi makamında ziyaret etti.



AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'yi makamında ziyaret eden AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Muhammet Toy ve yönetimi, Mersinli'ye Sarıgöl üzümü şeklinde plaket verdi. Mersinli'ye Sarıgöl ilçe teşkilatını tanıtan Toy, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Mersinli'ye Sarıgöl'ün sorunlarını da aktaran Toy, Mersinli'yle birlikte sorunları çözümü için ortak çalışma yürütecek. - MANİSA