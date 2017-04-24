AK Parti Samsun Milletvekili Köktaş Açıklaması

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, kendisiyle ilgili bir süre önce yapılan haberle ilgili, "Haberin tamamının asılsız olduğunu daha önce açıkladık. Bir şeyi iddia edenin onu ispatlaması gerekir, ispatlamazsa müfteri durumuna düşer. Bu durum bu haberde de böyle gözüküyor."dedi.



Köktaş, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ulusal bir gazetede kendisi ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok hakkında bir süre önce yer alan "Adil Öksüz'ü AKP'li Vekil Kaçırdı" başlıklı haberin asılsız olduğunu söyledi.



Halk oylaması süresince birçok karalama kampanyasıyla karşılaştıklarını belirten Köktaş, şöyle devam etti:



"28 Mart'ta Cumhurbaşkanımızı ağırlama telaşındayken, özellikle şahsımla alakalı, FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışılan haberler ulusal yayın organlarına da servis edilerek yazıldı.



Sanki Cumhurbaşkanımızın Samsun'a gelişinin öncesinde planlı programlı şekilde buradan servis edildi. Buradaki mantık tamamen çamur at izi kalsın mantığıydı. Fuat Köktaş'ı bu şehirde bilenler bilirler. Bu bizi son derece üzdü. Bizi siyaseten linç etme çalışmalarına girdiler. Tabii bunun arka planı da var. Çünkü dayanak olarak baktığınızda yerel yayınları gösteriyorlar, 'Biz oradan aldık, orası söyledi' diye ifadeler duyuyoruz."



Elinde belge olanların müracaat etmesi gereken yerin savcılık olduğunu aktaran Köktaş, şunları kaydetti:



"Şahsımızı itibarsızlaştırmaya yönelik haberlerde Cumhuriyet Başsavcılığı da işin içine dahil edildi fakat Başsavcılık hemen refleks göstererek böyle bir ifadenin, böyle bir kaydın olmadığını açıkladı, bunu da basınla paylaştı. Burada bile ince bir siyasetin izlendiğini görüyoruz. Karalama haberi yapıyorlar.



Burada iyi niyet olmadığını düşünüyorum. Haberin tamamının asılsız olduğunu daha önce açıkladık. Bir şeyi iddia edenin onu ispatlaması gerekir. İspatlamazsa müfteri durumuna düşer. Bu durum bu haberde de böyle gözüküyor. Demek ki ellerinde bir belge yok. Elinde belge olanların müracaat etmesi gereken yer, cumhuriyet savcılığıdır."