AK Parti Samsun İl Başkanı Göksel Açıklaması

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, "Hükümetimiz pasif savunmadan aktif harekata geçerek başta PKK ve buna bağlı unsurları Güneydoğu'daki il ve ilçe merkezlerinden söküp atmıştır." dedi.



Göksel, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 2016 yılını büyük badireler atlatarak bitirdiğini söyledi.



Bu yılın huzurlu, onurlu ve gurur dolu bir yıl olmasını dileyen Göksel, "2016 yılında içeride ve dışarıda birçok terör örgütü Türkiye'ye savaş açmış ve hep beraber üzerimize gelirken, hükümetimiz pasif savunmadan aktif harekata geçerek başta PKK ve buna bağlı unsurları Güneydoğu'daki il ve ilçe merkezlerinden söküp atmıştır." diye konuştu.



Hükümetin aynı zaman diliminde diğer tüm terör örgütleriyle yurt içi ve yurt dışında mücadelesini sürdürdüğünü belirten Göksel, "Baktılar ki polis ve askerimiz terörü bitiriyor. FETÖ denilen hainin eliyle devletimizi, milli irademizi ele geçirmeye çalıştılar. Kendilerine o kadar güvenmekteydiler ki bölge sorumlularını ve valileri dahi belirlemişlerdi fakat Türk milletinin vatan aşkını, Allah'ın yardımını hiç hesap etmediler. Şanlı milletimiz liderinin çağrısına uyarak genç yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk demeden sokaklara, meydanlara, havaalanlarına koştu ve milli iradesine, vatanına, bayrağına, liderine sahip çıktı." ifadesini kullandı.



Suriye'de DEAŞ ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğine işaret eden Göksel, şunları kaydetti:



"Ne yazık ki bu harekatta müttefiklerimiz bizi yalnız bırakmıştır. Kendi gücümüz ve imkanlarımızla bu mücadeleyi sürdürmekteyiz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da ifade ettikleri gibi, 'Diğerleri savaşıyormuş gibi yapıyor, sadece biz gerçek manada savaşıyoruz'. Bu arada Halep'teki zulümden 44 bin sivil mazlumu kurtararak güvenli bölgeye taşıdık ve insanlık namına üzerimize düşeni yaptık. Bütün bu başarılı manevralar sonucu terör, ülkemizde çirkin yüzünü, intihar saldırıları ve masum insanları katletmek gibi insanlık dışı olaylarla göstermeye başladı. İstanbul Beşiktaş'ta futbol karşılaşması sonrasında çevik kuvvete yapılan bombalı saldırı, Kayseri'de izne çıkan ana kuzularına yapılan bombalı saldırı ve yılbaşında eğlenmeye giden insanlara yapılan silahlı saldırı ile terör, vahşi yüzünü tüm dünyaya göstermiştir."