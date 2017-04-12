AK Parti Referandum Sonuçlarını 150 Ekrandan Takip Edecek

AK Parti, 16 Nisan referandum unun sonuçlarını takip etmek üzere 150 kişilik ekip kurdu. Bu ekip, yaklaşık 2 aydır yoğun bir şekilde çalışıyor. Parti, geçmiş dönemlerde de olduğu gibi sonuçları 'Seçim Sonuç Alma Sistemi' denilen bir sistem üzerinden takip edecek.



AK Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasının sonuçlarını takip etmek üzere parti genel merkezinde 150 kişilik ekip kurdu. Kurulan bu ekip yaklaşık 2 aydır yoğun bir şekilde çalışıyor. Referandum günü tüm sonuçlar parti genel merkezinde 150 ekrana yansıyacak. Seçim sonuçları bundan önceki yıllarda da olduğu gibi Seçim Sonuç Alma Sistemi (SAS) denilen bir sistem üzerinden takip edilecek. Partide 150 bilgisayarın başına konuşlanacak olan ekip, taşradan gelen sonuçları bilgisayarlara girecek. Tabii burada gelen sonuçların teyidi konusuna özellikle vurgu yapılıyor. Bu teyit ise her sandık başında bulunan müşahitler aracılığıyla yapılacak. Müşahitler, sonuçları mesaj (SMS) yoluyla partide bulunan 150 kişilik ekibe aktaracak. 'Evet' veya 'hayır' oranları bu şekilde sisteme girilmiş olacak.



Son söz ise Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) olacak. YSK, sonuçların onaylanmasının ardından kamuoyuna 'evet' veya 'hayır'ın çoğunluğunu açıklayacak. - ANKARA