AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu Açıklaması

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "Halk oylaması sonuçları, tüm Türkiye'nin gönlünde yer aldığımızı bir kez daha göstermiştir. Hamdolsun, Türkiye'de her iki seçmenden birinin oyunu almış olmanın onurunu yaşıyoruz." dedi. Durmuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilk girdiği seçimden bugüne kadar Türkiye'nin lider partisi olan AK Parti'nin başarısının arkasında, milletle beraber ana çınarın dalları misali büyüyüp gelişen teşkilatların azimli ve fedakar çalışmasının yattığını belirtti.



İktidar partisi olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerinin altını çizen Durmuşoğlu, "Halk oylamasında tercihini nasıl kullanmış olursa olsun her bir kardeşimizin huzur, güven, barış, adalet ve refah içinde yaşaması için çalışacağız. Kibirden zaten sakınıyorduk, bugünden itibaren çok daha hassas olacağız. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza ve teşkilatlarımızın her kademesinde görev alan tüm Türkiye sevdalılarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Osmaniye halkının referandumda "evet" diyerek milli iradenin arkasında olduklarını yine kanıtladıklarını dile getiren Durmuşoğlu, "Osmaniye, referandumda hem "evet" dedi, hem de 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerine göre oy oranını artıran ilk 10 il arasına girdi. Gelen bu iki başarı nedeniyle halkımıza teşekkürü borç biliyorum. Osmaniye, doğru yolu görmüş ve o yoldan gitmiştir." dedi.