AK Parti Osmangazi Teşkilatı Referandum Hazırlıklarını Yaptı

Referandum için bütün hazırlıklarını tamamlayan AK Parti Osmangazi ilçe teşkilatı, bütün kadrolarıyla pazar gününü bekliyor.



Referandum için yaptıkları hazırlıkları ve çalışmaları anlatan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, "Biz referandum gününde yapacağımız çalışmalarla ilgili sandık başkanlarımız ve teşkilattaki üyelerimizle her gün değişik ortamlarda eğitimler yapmaktayız. Dün akşamda Emek'teydik. Buradaki sandık başkanlarıyla bir araya geldik. Seçim günü ve öncesi yapılması gerekenlerle ilgili kendilerine gerekli eğitimleri verdik. Biz seçim günü çok önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Seçim sandıkta kazanılır veya kaybedilir. Seçimde sandık başkanlarımız ve yardımcıları, müşahit ve yardımcıları var. Bizim bir sandıkta 4 arkadaşımız görev alacak. Okullarda okul sorumlumuz olacak ve her katta kat sorumlusu olacak. Yine her sandıktan sorumlu koordinatörlerimiz olacak" dedi.



15 gün önceden sandıkları paylaştırdıklarını anlatan Yılmaz, "Bir koordinatörümüze 30 tane sandık düştü. Bu koordinatörlerimiz, kendilerine bağlı 30 sandığın başkanları, yardımcıları, müşahit ve yardımcılarıyla bir araya geldi. Seçim günü neler yapılması gerektiği konusunda gerekli bilgilendirilmeler yapıldı. 16 Nisan halk oylamasının bugüne kadar yaptığımız 15 yıllık AK Parti iktidarında girdiğimiz her seçimlerden daha önemli olduğunu söylüyoruz. Bizim hedefimiz Osmangazi ilçesinde yüzde 60 ve üzeri oy oranına ulaşmak. Bütün teşkilatımızla beraber sahada çalmadık kapı, sıkmadık el ve ayak basmadığımız cadde, sokak bırakmadık. 1 Kasım seçimlerinde 'engel yok' projemiz vardı. Engelliler Koordinasyon Başkanlığı önderliğinde bize ulaşan engelli vatandaşlarımızı evinden alarak oy kullanmaya götüreceğiz. Oy kullanmaya gidecek engelli kardeşlerimiz 02242511313 numaralı telefondan bize ulaşsınlar. Bir buçuk ay içerisinde 136 mahallemizde ziyaretler yaptık. En son ilk defa oy kullanacak bin gencimizin katıldığı '18 resepsiyonu'nda buluştuk. 18 yaş bizim için çok önemli. Biz bu referandum la seçilme yaşını 18'e indiriyoruz" dedi. - BURSA