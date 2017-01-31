AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu Açıklaması

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Mevcut anayasa, darbecilerin milletimize dayattığı bir anayasadır." dedi.



Milletvekili Gündoğdu, Ordu'daki mülki idari amirleri ziyaret ederek referandum süreci hakkında istişarelerde bulundu.



Gündoğdu, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti Ordu İl Başkan yardımcıları Sedat Cesur, Ergün Çakmak Yüksel Aydın, İbrahim Yayla ve Kürşat Güler ile birlikte, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Yatırım İzleme Müdürü Namık Kemal Uzunlar, İl Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op. Dr. Mithat Kıvrak, Ordu Gençlik Spor Müdürü Mustafa Genç, İl Tarım, Gıda Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz ve MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz'ı ziyaret etti.



Ziyaretleri sonrası bir değerlendirmede bulunan Gündoğdu, "Anayasa'nın 18 maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifimiz milletimizin oyuna sunulacak. Referandum sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Şehrimizin mülki amirleri ile istişarelerde bulunduk. Bu süreçte, Ordu'muzun tüm ilçelerini gezerek, arkadaşlarımızla hasbihal ederek anayasa değişikliğini anlatacağız." dedi.



"Mevcut anayasa, darbecilerin milletimize dayattığı bir anayasadır" diyen Gündoğdu, "Türk siyasetinde son 30 yılda öne çıkmış, liderlik yapmış herkes bu anayasanın değişmesi gerektiği konusunda hemfikirdi. Bu garabet anayasadan beslenen, vesayetten beslenen bir grup var, CHP ve onun yanında duranlar. Darbe anayasasının devamını savunuyorlar ve mevcut anayasanın değişmemesi için TBMM'yi karıştırıyorlar." diye konuştu.



"Türkiye, 35 senedir darbecilerin dayattığı anayasa ile idare ediliyor. Bu utanç verici bir olay. 35 yıldır, sivil bir iktidar var ama sivil bir anayasa ortaya koyulamadı." değerlendirmesinde bulunan Gündoğdu, şunları kaydetti:



"Anayasayı değiştirmek için adımlar attık. Bunun için bir komisyon kuruldu ve her partiden 4 üye verildi. Ama CHP her zaman olduğu gibi oyunbozanlık yaptı ve görüşmeler sonlandı. Bu anayasa ve bu sistem Türkiye'yi yavaşlatıyor. Karar mekanizmalarını hantallaştırıyor. Biz istiyoruz ki, iki başlılık ortadan kalksın, Türkiye'ye hız verecek, bölgede ve dünyada örnek teşkil edecek bir model gelsin. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda önemli bir rol üstlendi. Bunu da en iyi şekilde ilerletti ve anayasa değişiklik paketinin milletimizin önüne gelmesini sağladı."