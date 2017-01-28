AK Parti Ordu İl Teşkilatının Referandum Çalışmaları

AK Parti Ordu İl Başkanlığı yönetimi nisan ayında muhtemel yapılacak Anayasa değişikliği referandumu için çalışmalara başladı.



Partinin Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, yaptığı yazılı açıklamada, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı görevini İl Başkan Yardımcısı Halil Öz'ün yürüteceğini belirtti.



Daha önce 1 Kasım seçimlerini başarı ve sıfır hata ile yürüten, tecrübeli, disiplinli, planlı, teşkilatın ağabeyi Halil Öz'e görevin verildiğini aktaran Çelenk, "Kendileri bugüne kadar 4 seçimde SKM Başkanlığı yaptı. Hepsinden fevkalade insan üstü gayret göstererek yüzünün akı ile çıktı, görevi bihakkın yerine getirdi. Önümüzdeki referandum seçim kampanyası boyunca Halil ağabeyimiz ekibi ile birlikte aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum." dedi.



İl SKM Başkanlığına atanan Öz ise kendisine verilen görevden dolayı memnun olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Şimdi hemen referandumun yapılacağı akşama kadar, gündüzünü hiç durmadan gecesini kendimize örtü eylemeden var gücümüzle çalışacağız . Yapılacak olan Anayasa değişikliğini hemşehrilerimize en iyi şekilde anlatacağız.



İlk hedefimiz hayırcı kardeşlerimiz olacak, nedenlerini soracağız, kendi tezimizi anlatacağız. Neden 'evet' demeleri için izahatta bulunacağız. Ben inanıyorum ki hemşehrilerimizin desteğiyle Ordu'da en az yüzde 70 'evet' oyu alacağız."



Halil Öz başkanlığındaki SKM yönetiminde, Başkan Yardımcısı Bilal Azaklı, Program Sorumlusu Sedat Cesur, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Faruk Zavalsız, Mali İşlerden Sorumlu Yüksel Aydın, Hukukçu ve Eğitim İşlerinden Sorumlu Yekta Poyraz ve Yılmaz Uzunlar yer aldı.