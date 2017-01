AK Parti Of İlçe Başkanlığından Haleplilere Yardım

AK Parti Of İlçe Başkanlığı tarafından toplanan 1 tır yardım malzemesi Haleplilere gönderildi.



Yardım kampanyası kapsamında toplanan yatak, yorgan ve battaniye gibi eşyaların yanı sıra giysi, sağlık seti, gıda malzemeleri, bebek maması, çocuk bezi ve çocuklar için çeşitli malzemeler, AK Parti Of Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri tarafından paketlenerek tıra yüklendi.



AK Parti Of İlçe Başkanı Mehmet Hakan Terzioğlu, burada yaptığı konuşmada, düzenlenen kampanyaya müthiş bir destek verildiğini söyledi.



Of halkının kendilerini mahçup etmediğini dile getiren Terzioğlu, şöyle devam etti:



"Kısa sürede bir tır dolusu yardım malzemesi topladık. Suriye'deki ihtiyaçlı kardeşlerimize bu yardımları ulaştırmak üzere yola çıkıyoruz. İnşallah bizler de sınıra giderek bu malzemelerimizi kardeşlerimize ulaştıracağız. Kampanyamıza destek veren Hayratlı, Çaykaralı ve Dernekpazarlı kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun."