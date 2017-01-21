AK Parti Odunpazarı Kadın Kolları'ndan Acılı Ailelere Taziye Ziyareti

AK Parti Odunpazarı Kadın Kolları mensupları, bisiklet ile buz tutan Porsuk Çayı üzerinde gezmek isterlerken buzun kırılması sonucu suya düşerek hayatını kaybeden iki öğrencinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.



Gökmeydan Mahallesi'nde 15 Ocak'ta buz tutan Porsuk Çayı üzerinde gezmek isterlerken buzun kırılması sonucunda hayatlarını kaybeden 6.sınıf öğrencisi Ali Cantürk ve 7. sınıf öğrencisi Batuhan Gürdoğan'ın ailelerine Odunpazarı Kadın Kolları yönetim kurulu üyesi Sosyal Politikalar Başkanı Lale Şahin, taziye ziyaretinde bulunarak, ailelerin acılarına ortak oldu. - ESKİŞEHİR