AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı Referandum Çalışmasına Başladı

Ak Parti Odunpazarı Seçim İşleri Başkanlığı toplantısı Ak Parti Eskişehir il binasında gerçekleşti.



Ak Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve Mahalle Seçim İşleri başkanlarının katıldığı toplantıda, referandum ile ilgili bilgi verildi, sandık çalışmaları hakkında konuşuldu.



Odunpazarı Seçim İşleri Başkanı Hakan Parlakgün, yaklaşan referandum süreci ile ilgili teşkilatları bilgilendirerek "Ülke olarak zor dönemlerden geçtik ve de geçiyoruz. Bizler, teşkilat olarak, yapacağımız her çalışmada, davamızın ruhuna ve hizmet anlayışımızın yapısına uygun hareket etmeliyiz" dedi.



Ülkeye yapılan ve devam eden yatırımların durmaması, sosyal ve kültürel kazanımların devamlılığının sürdürülmesi adına çok çalışmak gerektiğini belirten Parlakgün, "Siyasi istikrarın devamı ve ülkemizin refahı için önümüzdeki referandum sürecini iyi değerlendirmeliyiz. Çalışmalarımız milletimizin "hayrı" için "evet" noktasında olmalıdır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR