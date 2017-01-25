AK Parti'nin Yeni Anayasa Kitapçığında Bahçeli Sürprizi

AK Parti, Nisan ayında yapılması planlanan anayasa referandumu için 50 sayfalık bir kitapçık basarak ilgili birimlere ve basına dağıttı. Kitapçık partinin internet sitesinden de yayınlandı.

Ön ve arka yüzünde "Kararımız evet" yazan kitapçıkta, sistem madde madde anlatıldı.

ERDOĞAN, YILDIRIM VE BAHÇELİ BİR ARADA

Kitapçığın 6. bölümü 'Birlik ve Uzlaşma' başlığına ayrıldı. "Cumhurbaşkanı yüzde 50'nin üzerinde bir oy ile doğrudan halk tarafından seçileceği için, siyasette birliktelik artacak, kutuplaşma azalacak" denilen bu bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Adli Yıl açılış töreninde birlikte çekilmiş bir fotoğrafı da yer aldı.

Kitapçığın bu bölümünde şu ifadeler yer aldı:

- Hükümet ve meclisin uyumu önem kazanacak.

- Karşılıklı seçim yenileme yetkisi, hem Cumhurbaşkanı'nın hem meclisin birlikte seçimleri yenilemesi anlamına geliyor.

- Birlikte seçimleri yenileme ihtimali, krizlerin uzlaşma yolu ile çözümünün yolunu açacak.

- Geçmişteki hükümet krizleri tarihe karışacak.

- Siyasette daha sorumlu, daha akılcı, daha uyumlu bir anlayış hakim olacak.



