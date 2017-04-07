AK Parti'nin Seçim Aracına Saldırı

Van'ın Edremit ilçesinde AK Parti'nin seçim aracına taşlı saldırı düzenlendi.



16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi mahalleleri gezen AK Parti Edremit İlçe Başkanlığına ait seçim aracı, bazı kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Aracın camları kırılarak hasar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Halis Bahramoğlu, sinsice ve haince yapılan taşlı saldırı sonucu aracın camlarının kırıldığını belirterek, "Kimse bizi davamızdan yıldıramaz. Hamd ediyoruz, herhangi bir yaralımız yok. Bu millet teröre karşı durmaya devam edecek. Nereden ve kimden gelirse gelsin terörü kınıyoruz. Edremit'te teşkilat aracımızı hedef alan bu terör olayını tekrar şiddetle lanetliyoruz. Rabbimiz, hepimizi bu tür tehlikelerden korusun diyorum. Durmak yok, mücadeleye devam diyoruz. Mücadelemiz devam edecek ve 16 Nisan'da gereken cevap verilecektir" dedi. - VAN