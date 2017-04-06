AK Parti'nin Osmaniye Mitingi
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Tek adam görmek istiyorsa Kılıçdaroğlu aynaya baksın.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Tek adam görmek istiyorsa Kılıçdaroğlu aynaya baksın. Yedi seçim geçirmiş, sekizincide diyor ki, 'hayır da çıkmasa yine ben yerimdeyim, bu seçim değil' diyor. Bu kadar da pişkinlik olmaz." dedi.
Anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin partisince Devlet Bahçeli Bulvarı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Yıldırım, 14 yıldır bu Türkiye'yi yöneten AK Parti iktidarının bir sistem değişikliğini her fırsatta söylediğini, 15 Temmuz sonrasında AK Parti'nin MHP ile bir araya gelerek istişare yaptıklarını, Türkiye için böyle bir değişikliğin memleket, beka meselesi olduğuna karar verdiklerini, her maddeyi, her konuyu ince ince görüştüklerini, ayrıntılarıyla konuştuklarını, Türkiye için en uygun yönetim sistemini planladıklarını söyledi.
Hazırlanan yeni yönetim sistemin halk oylamasıyla millete sunulacağını aktaran Yıldırım, "Bundan sonra devlet ile millet arasına hiç kimse giremeyecek. Vesayetçiler, darbeciler, kumpasçılara artık ekmek yok. Devlet, milletin devleti olacak, devlet ayrı millet ayrı değil. Devlet milletini ayrı görmeyecek, devlete milletine düşman gibi bakmayacak, devlet milletine tehdit olmayacak, devlet ve millet arasında güvensizlik olmaz." diye konuştu.
Merhum Adnan Menderes'in 1950'de yapılan seçimle tek başına iktidara geldiğini anımsatan Yıldırım, memleket için çok güzel işler yaptığını, 27 Mayıs 1960'da bugün "hayır" diyen CHP'nin devreye girerek, silah zoruyla, zorbalıkla al aşağı ettiklerini söyledi.
Daha sonra devleti milletten koparan yeni bir sistem icat ettiklerini belirten Yıldırım, o sistemin çalışmadığını, o sistemin 12 Mart'ı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı ve sürekli darbe tehdidini getirdiğini kaydetti.
AK Parti'nin ise devlet, millet ayrımını ortadan kaldırdığını vurgulayan Yıldırım, yönetim anlayışlarında Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü örnek aldıklarını söyledi.
Başbakan Yıldırım, yeni gelen sistemde patronun ve karar verecek olanın millet olduğunu vurguladı.
Eski sistemden kaynaklanan sorunları anlatan Yıldırım, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatmasıyla Türkiye'nin karıştığını, ekonomik krizin çıktığını, bedelini milletin ödediğini belirtti.
Yıldırım, AK Parti'nin iktidara geldiği dönemden 2011'e kadar o krizden kalan borçları ödediğini ifade etti.
"Hükümet şimdikinden daha hızlı karar alacak"
Halk oylaması sürecinin nasıl işleyeceğini aktaran Yıldırım, "Kurduğunuz hükümet, sizin hizmetinizde olacak, sizin her türlü isteğinizi yerine getirecek. Hükümet şimdikinden daha hızlı karar alacak. Böyle bürokrasi azalacak, ekonomi büyüyecek, ortadan engeller kalkacak." dedi.
"Hayır" diyenlerin "Tek adam" eleştirisini hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:
"'Başınıza tek adam kadar taş düşsün' diyeceğim ama neyse demeyelim. Milletin seçtiği, milletin patron olduğu yerde tek adam olur mu? İşin sahibi millet, nasıl tek adam oluyor? Seçiyorsunuz, 5 yıl sonra eğer iyi çalışmışsa bir daha seçiyorsunuz, ikinciden sonra üçüncüsü yok. 'İki dönem yeter' diyorsunuz. Bu padişahlık mı? Nereden çıktı tek adam? Tek adam görmek istiyorsa Kılıçdaroğlu aynaya baksın. Yedi seçim geçirmiş, sekizincide diyor ki, 'hayır da çıkmasa yine ben yerimdeyim, bu seçim değil' diyor. Bu kadar da pişkinlik olmaz. Olur mu? Bu sistemden tek adam çıkmaz, diktatör çıkmaz, milletine hizmetkar çıkar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte evelallah Türkiye şaha kalkacak. Ekonomi büyüyecek."
AK Parti'nin 14 yıldır bir yandan hizmet ettiğini bir yandan da şeytan taşladığını söyleyen Yıldırım, şeytan taşlamadan fırsat kaldığında Türkiye'yi bir baştan bir başa imar ettiklerini ifade etti.
Başbakan Yıldırım, "Bu sistem büyüme, ihracat artışı, uluslararası yatırımların artarak devam etmesi, turizmin daha da gelişmesi demek. 16 Nisan'dan itibaren inşallah ekonomimizdeki bütün göstergeler çok daha iyileşecek. Yatırımlar daha çok artacak ve bundan Türkiye, milletimiz kazanacak." dedi.
(Sürecek)