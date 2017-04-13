AK Parti'nin Kütahya Mitingi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "16 Nisan'da inşallah büyük Türkiye için açılan kapıdan birlikte geçeceğiz. Bu ülkenin en büyük gücü millettir. Milletin basireti bugüne kadar hep doğruyu gördü, hep doğruyu buldu. İnşallah bu sefer de aynısı olacak. Milli iradeye, millete saygısı olmayanların, mevcudu korumak için kendini parçalayanların, pazar günü son kullanım tarihi bitiyor." dedi.



Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Kütahya'nın, sandık önüne geldiği zamanlarda milletin adamlarının yanında saf tuttuğunu, 2007 referandum unda yüzde 81 "evet" dediğini anımsattı.



Başbakan Yıldırım, "Şimdi Kütahya, pazar günü yeni bir destan yazmaya hazır mı? Maşallah, Kütahya işi bitirmiş, Kütahya her zaman bizim yüzümüzü ak etti. Siz berabersiniz, bizimle birliktesiniz ya gerisi önemli değil, bu bize yeter, millet bize yeter. Milletle beraber yürüyeceğiz, ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacağız inşallah." diye konuştu.



"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" ifadesini kullanan Yıldırım, yaptıklarının ortada olduğunu belirterek, Zafer Havaalanı'nı yapacaklarına söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirdiklerini hatırlattı.



"Kandil'iniz sönecek, Feto da hesabını verecek"



Kütahya'ya son yapılan yatırım ve destekler hakkında da bilgi veren Yıldırım, Kütahya'nın 2002 yılında 43 milyon dolar olan ihracatının, bugün 185 milyon dolara çıktığını, böylece Kütahya'nın gelişip, büyüdüğünü ifade etti.



Yıldırım, Kütahya'ya 2 bin derslik, 8 bin konut, 50 spor tesisi yaptıklarını dile getirerek, son 15 yılda Dumlupınar Üniversitesine de 8 fakülte, 2 enstitü, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksek okulu açtıklarını, üniversitenin 23 bin olan öğrenci sayısının 2 kattan fazla artarak, 58 bin öğrenciye ulaştığını bildirdi.



Yurt kapasitesini 2 bin 800'den 8 bin 600'e çıkardıklarını, bu sayıyı 10 bine çıkaracaklarını bildiren Yıldırım, bazı ilçe hastanelerini hizmete aldıklarını, bazılarının da yapımının devam ettiğini söyledi.



Başbakan Yıldırım, 2002'de 23 kilometre olan bölünmüş yolun da kendi dönemlerinde 300 kilometreye çıkarıldığını belirterek, "Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Şu ay yıldızlı kurban olduğum bayrağı bir görelim, yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz buradan ilan ediyorum. Alçaklar, PKK, Feto kol kola girmiş 'hayır' diye kendilerini parçalıyorlar. Amaçları Türkiye terörle mücadelede başarılı olmasın. 'Aman 'hayır' için çalışın 'evet' çıkarsa biz biteriz' diyorlar. Kütahya ne diyor? Evet çıkacak siz de biteceksiniz, Kandil'iniz sönecek, Feto da hesabını verecek." diye konuştu.



"10 bin 600 çalışanı var"



Bazı ilçe yollarını da bölünmüş hale getirdiklerini ve Zafer Havaalanı'nı da hizmete aldıklarını anlatan Yıldırım, yolcu sayısının 87 bine ulaştığını ancak Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar'a hizmet veren bir havaalanı için bu sayının düşük olduğunu ifade etti. Yolcu sayısının artması gerektiğine işaret eden Yıldırım, "Bu konuda gereken neyse hep beraber yapacağız. Bu havalimanını çok daha etkin hale getirmemiz Kütahya'nın turizmi için, ekonomisi için olmazsa olmaz." dedi.



Kütahya'ya 11 baraj, 4 gölet yaptıklarını ve 71 bin dönüm araziyi suyla buluşturduklarını belirten Yıldırım, Kütahya'ya doğalgazı getirdiklerini, Çavdarhisar'a bu yıl, Simav ve Hisarcık'a da önümüzdeki yıl doğalgazın getirileceğini bildirdi.



Başbakan Yıldırım, "Hükümetlerimiz döneminde Kütahya'da 232 milyon hayvancılık desteği olmak üzere toplam 720 milyon tarım ve hayvancılık desteği verdik. 2002 yılında Kütahya'da bir OSB'de de 600 kişi çalışırken, bugün Kütahya'nın 5 tane organize sanayi bölgesi var ve 10 bin 600 çalışanı var. 600 nere 10 bin 600 nere?" diye konuştu.



Tavşanlı, Emet ve Gediz adalet saraylarını tamamlayarak hizmete aldıklarını söyleyen Yıldırım, "Kütahya'ya devam eden hizmetlerimiz, müjdelerimiz var. Kütahya'ya 600 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz, hayırlı, uğurlu olsun." dedi.



Simav'a, Emet'e, Altıntaş'a ilçe hastaneleri yaptıklarını da ifade eden Yıldırım, il genelindeki yol çalışmalarının devam ettiğini belirterek, tüm yatırımların yapımında emeği geçen milletvekillerine teşekkürlerini iletti.



"Pazar günü son kullanım tarihi bitiyor"



Başbakan Yıldırım, "Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Burdur-Antalya hızlı treni yapılacak, Kütahya'dan da geçecek. 2 bin 200 yeni konut yapılıyor, 10 sulama tesisiyle 170 dönüm araziyi de suyla buluşturuyoruz. Kütahya'ya 12 baraj yapılacak." dedi.



Kütahya Zafer Organize Sanayi Bölgesinin yapımının sürdüğü bilgisini de paylaşan Yıldırım, Emet sülfürik asit tesisinin ihale edileceğini ve bütün çalışmaların bittiğini, mekanizasyon genişletme çalışmalarına devam edildiğini, böylece kömür üretiminin artacağını kaydetti.



Yıldırım, halk oylamasında Türkiye'nin geleceği için önemli bir karar verileceğini dile getirerek, alandakilere pazar günü daha dinamik, güçlü, kalkınmış bir Kütahya için hazır olup, olmadıklarını sordu.



Türkiye'nin geleceği için bir kez daha sözün, millette olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Birlikte yeni bir tarih yazacak mıyız? 16 Nisan'da inşallah büyük Türkiye için açılan kapıdan birlikte geçeceğiz. Bu ülkenin en büyük gücü millettir, sizsiniz. Milletin basireti bugüne kadar hep doğruyu gördü, hep doğruyu buldu. İnşallah bu sefer de aynısı olacak. Milli iradeye, millete saygısı olmayanların, mevcudu korumak için kendini parçalayanların pazar günü son kullanım tarihi bitiyor. Darbeci anlayışla hazırlanan bu 82 model anayasayı değiştirecek mi Kütahya? Türkiye'nin aydınlık yarınlarına 'evet' mührü basmaya hazır mı Kütahya?"



"Darbe anayasasının kalıntılarını temizlemeye hazır mısınız"



Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin önünü açacak bir sistemin geleceğine işaret ederek, darbeci ve vesayetçi zihniyetin bu memlekete hep zararı olduğunu söyledi.



Türkiye'nin, muasır medeniyetler seviyesine giden aydınlık yarınlarını 16 Nisan Pazar günü açmaya hazırlandığına dikkati çeken Yıldırım, "Şimdi değişim vakti. Artık istikrarla işimize, aşımıza, huzurumuza, geleceğimize bakacağız. Zayıf iktidar dönemleri bitecek. Artık iktidarın sahibi siz olacaksınız, sandıkta seçeceksiniz, güven oyunu sandıkta vereceksiniz, 5 yıl boyunca size hizmet edecek. Bir daha darbe tehditleri, kapatma davası, 15 Temmuzlar yaşanmayacak. 16 Nisan'da millet kazanacak, Türkiye kazanacak. Türkiye, daha çok demokrasiye, daha güçlü yönetime, daha bir dinamik sisteme 'evet' diyecek." diye konuştu.



Yıldırım, bazılarının hala "Bu düzen sürsün, vesayet devam etsin" ifadelerini kullandıklarını, kapalı Türkiye hayali kurduklarını, 15 yıldır bu hayallerinden vazgeçmediklerini, bu kutlu yürüyüşü engellemek isteyenlerin birçok engel çıkardıklarını vurguladı.



Son denemelerinin de 15 Temmuz olduğuna dikkati çeken Yıldırım, FETÖ militanlarının millete, istiklale, istikbale saldırdığını ama milletin bu teröristlere hak ettikleri cevabı verdiğini kaydetti.



Yıldırım, alandakilere "Zaten Kütahya'nın geçmişinde, geleneğinde var, haksızlığa isyanı Kütahya'nın meşhurdur. 1946 Adnan Menderes, demokrasi şehidi, Kütahya milletvekili oldu. O, demokrasi şehidi başbakan, 27 Mayıs darbesinden sonra Kütahya'da tutuklandı. Kütahya bu zulme cevabını, bu cuntacıların anayasasına 'hayır' diyerek vermişti. İşte Kütahya gibi mangal yürekli insanlar, 16 Nisan'da diğer bir darbe anayasasının kalıntılarını temizlemeye hazır mısınız?" diye seslendi.



Notlar



Zafer Meydanı'na, "Sayın Başbakanımız, bu aziz Kütahya ki Domaniç'te kuruluşa oba oldu, Dumlupınar'da kurtuluşa mühür vurdu, ne zaman önüne bir sandık gelse milletin adamlarının safında durdu" pankartı asıldı.



Yıldırım, miting konuşmasından önce eşi Semiha Yıldırım ile vatandaşları selamladı.



Başbakan Yıldırım'a mitingde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.



Konuşmasının ardından Yıldırım, mitinge katılan vatandaşlara karanfil dağıttı.



(Bitti)