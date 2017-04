AK Parti'nin Bilecik Mitingi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Ne dediler en son '15 Temmuz tiyatro' '15 Temmuz kontrollü darbe'. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına ateş edilirken sen neredeydin? Bu milletin evlatları bayrak elde meydanlardayken sen neredeydin? İstediğini söylersen istemediğini işitirsin. Bunu bilmen lazım." dedi.



Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Kandil'den "Eğer 'evet' çıkarsa biz biteriz" açıklamaları geldiğini, halk oylamasından "evet" çıkacağını ve terörün bitirileceğini ifade etti.



Pensilvanya'daki terörist başının da sürekli şifreli mesajlarla "Tekrar darbe yapacağız, Tekrar Türkiye'yi karıştıracağız" dediğini söyleyen Yıldırım, alandakilere "Demek ki 15 Temmuz'dan bunlar dersini almadı, şimdi 16 Nisan'da yeni bir ders verelim mi bunlara?" diye sordu.



Artık Türkiye'nin terör örgütleriyle kaybedecek vakti olmadığına işaret eden Yıldırım, Avrupa'daki bazı ülkelerin de anayasa değişikliğine karşı çıktığını hatırlattı. "Size ne? Bu işin kararını Bilecik verir." diyen Yıldırım, bu ülkelerin işi gücü bırakarak bir de Türkçe gazete bastıklarını, anayasa değişikliğine onların değil, milletin oy vereceğini vurguladı.



Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelere gittiğinde "Evet verirseniz kahvehaneler kapanacak.", minibüs duraklarına uğradığında "Evet çıkarsa minibüs hatlarınız iptal olacak.", muhtarlarla bir araya geldiğinde de "Eğer 16 Nisan 'evet'le sonuçlanırsa bilin ki muhtarlıklar kapanacak." dediğini kaydetti.



Alandakilere "İnanıyor musunuz?" diye soran Yıldırım, şöyle devam etti:



"Sen çocuk mu kandırıyorsun? Kardeşim artık yalanlar aldı başını gitti. Biz 14 senede 350 kilometre tünel yaptık, bunların yalanlarını uç uca koy 350 kilometreyi geçiyor. Her gün bir yalan, her gün bir iftira, her gün bir kafa karışıklığı. Bırakın kardeşim, milleti rahat bırakın. Hızlarını alamadılar. Ne dediler en son '15 Temmuz tiyatro','15 Temmuz kontrollü darbe'. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına ateş edilirken sen neredeydin? Bu milletin evlatları bayrak elde meydanlardayken sen neredeydin? İstediğini söylersen istemediğini işitirsin. Bunu bilmen lazım."



"Modern Türkiye'nin anayasası yapılıyor, sen de gel"



Kılıçdaroğlu'nun 18 yaşındakilere seçilme hakkı verilmesine ilişkin eleştirilerini de hatırlatan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun 9,5 milyon gence siyaseti çok gördüğünü söyledi.



Gençlerin 15 Temmuz'da meydanlarda olduğunu, bayrağı indirmediğini ve o gece şehitler verdiğini anımsatan Yıldırım, CHP'nin parti tüzüğünde "genç kontenjanı"nın bulunduğunu aktardı.



CHP'li bir milletvekilinin de TBMM'ye "seçilme yaşı 18 olsun" diye kanun teklifi verdiğini belirten Yıldırım, "Bunların ne konuştuğu, ne yaptığı belli değil. Dağıtmışlar bunlar. Şanzıman dağılmış, araba yürümüyor 82 model. Orada kalmışlar. Halbuki kaymak gibi bölünmüş yollar var. Bırak artık 82 model darbe anayasasını, modern Türkiye'nin anayasası yapılıyor, sen de gel sen de katıl." diye konuştu.



Yıldırım, MHP ile "Önce memleketim ve milletim, sonra partim" diyerek bu yola çıktıklarını anlatarak, "Siz düşünüyor musunuz ki PKK'nın, FETÖ'nün, Türkiye düşmanlarının 'hayır' dediği yerde milliyetçi ve ülkücü kardeşlerimiz onlarla beraber hareket edecek? Bu milliyetçilere hakarettir. Milliyetçiler, AK Parti, bu memleketi seven hangi partiden olursa olsun Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak, Türkiye'de darbeler devrini artık sonlandıracak bu büyük reforma pazar günü hep birlikte 'evet' diyeceğiz. İçeride ve dışarıda düşmanlarımıza gereken dersi, gereken cevabı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Meydandakilere halk oylamasına iki gün kaldığını ve çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Pazar günü bu zafer sizin zaferiniz olacak." ifadelerini kullandı.



(Bitti)