AK Parti'nin Bilecik Mitingi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kim bu anayasa değişikliğine karşı çıkıyor? PKK karşı çıkıyor, Türkiye'nin yıllardır başını ağrıtan terör örgütü PKK karşı çıkıyor. Onun kölesi olmuş HDP, o da karşı çıkıyor. Başka kim? FETÖ. 15 Temmuz'da bu millete acı çektiren, bu milletin istiklaline, demokrasisine ve geleceğine plan kuran, tezgah kuran FETÖ de karşı çıkıyor, kol kola girmişler 'hayır' kampanyası yapıyorlar." dedi.



Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 2002'deki seçimlerde sandıktan çıkan sonucun "Yeter, söz milletin" diyen milletin iradesi olduğunu ifade etti.



AK Parti'nin insanların yıllardan beri özlemini çektiği, umutlarını gerçeğe döndürdüğü siyasetin adı olduğunu dile getiren Yıldırım, özgür, adil, müreffeh ve güçlü bir Türkiye'nin siyasi adresi olduklarını vurguladı.



Yıldırım, AK Parti'nin her türlü baskıya, milli iradeye kasteden girişime karşı dimdik duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi olduğunu dile getirdi.



AK Parti'nin milletin değerlerine sahip çıktığına işaret eden Yıldırım, "Türkiye, 2002 yılından bu yana gerçekleştirdiği sessiz devrimlerle ülkeye, millete birçok eser kazandırdı. Yaşanan devrimlerde Şeyh Edebali'nin devlet anlayışı bizim ilham kaynağımız oldu." dedi.



Yıldırım, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" nasihatinin bugün de yollarını aydınlattığını söyleyerek, son 15 yılın bu vizyon, birlik ve beraberliğin eseri olan atılımlarla geçtiğini kaydetti.



"Bir Türkiye'yi 15 yılda 3 Türkiye yaptık"



Başbakan Yıldırım, "İflasın eşiğine gelmiş bir ülke bugün ekonomik başarılarıyla dünyanın gıptayla gösterdiği bir sonuca ulaşmıştır. Türkiye sevgisi nedir? Bu ülkeyi seven neler yapar? Ben size anlatayım. Bir ülke savunma sanayinde ne kadar milliyse, yerliyse o kadar güçlüdür. AK Parti 2002'de iktidar olmadan önce savunma sanayimizin durumu pek de parlak değildi. Askeri savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 24 iken bugün yüzde 65 seviyesine çıkmıştır. İşte Türkiye bu. Bugün dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi olmuştur. Biz bir Türkiye'yi 15 yılda 3 Türkiye yaptık, 3 kat büyüttük." diye konuştu.



Bu başarıları vatandaşların desteğiyle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Milli gelirimiz 230 milyar dolardan 800 milyar doların üzerine çıktı. 16 Nisan'dan sonra emin olun ki 15 yılda 3 kat büyüdüğümüz gibi gelecek 15 yılda da Türkiye 5 kat büyüyecek. Yapılamaz denen, hayal bile edilemeyen büyük eserleri bir bir hizmetinize alacağız." ifadelerini kullandı.



Büyük yatırım ve projeler hakkında bilgi veren Yıldırım, Marmaray Projesi ile Avrupa'yı Asya'ya denizin altından bağladıklarını, Avrasya Tüneli'ni yaptıklarını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hayalken gerçek olduğunu anlattı.



Yıldırım, İzmit Körfezi'ni geçmenin geçmişte bir çile olduğuna işaret ederek, şimdi Osmangazi Köprüsü ile sadece 4 dakikada geçiş yapılabildiğine dikkati çekti.



"Ekonomiye güven, istikrar geldi"



Başbakan Yıldırım, havayollarını "halkın yolu" yaptıklarını, Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdıklarını anımsatarak, Türkiye'de bugün dünyanın en büyük havalimanının inşasının devam ettiğini söyledi. Bu projenin bazılarını rahatsız ettiğini belirten Yıldırım, "(Nasıl olur da Türkler dünyanın en büyük havalimanını yapar. Bu iş Türklere mi kaldı?). Onun için Gezi olaylarıyla ortalığı birbirine katmaya çalıştılar." dedi.



Yıldırım, 18 Mart'ta dünyanın en uzun köprüsü Çanakkale Köprüsü'nün temelinin atıldığını hatırlatarak, köprünün açılışını da 2023'te, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılından önce yapmayı planladıklarını anlattı.



Bunların Türkiye ve Türk milletine yakışan projeler olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Tarımsal milli geliri 36 milyar olan Türkiye'nin bugün tarımdan elde ettiği gelir 158 milyara yükseldi. Çiftçilerimize verilen destekler 2 milyarın altındayken bugün 13 milyara yükseldi. AK Parti hükümetleriyle birlikte ekonomiye güven, istikrar geldi. Eski Türkiye nerede, bugünün Türkiyesi nerede? Bugünün Türkiyesinde istikrar, güven, terörle etkin mücadele var. Geleceğe beslenen umutlar var. Biz halkımızın 'Lafa bakılmaz ayinesi iştir kişinin" sözüne ne kadar vakıf olduğunu biliyoruz. Biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik. Halkımız, milletimiz için çalıştık, çabaladık."



"160 kilometre bölünmüş yol yaptık"



AK Parti iktidarında Bilecik'e yapılan hizmetleri anlatan Yıldırım, şehre 15 yılda 9 milyar yatırım yaptıklarını söyledi.



Bilecik'in 2002'deki ihracatı 13 milyon dolarken bugün 80 milyon dolara ulaştığını belirten Yıldırım, şehre 12 okul, 460 yeni derslik kazandırdıklarını, 5,5 milyon kitabı öğrencilere ücretsiz dağıttıklarını, 2 bin 400 konut, hastaneler, bölünmüş yollar, tüneller yaptıklarını, 2007'de kurdukları Şeyh Edebali Üniversitesi'nde bugün 18 bin öğrencinin okuduğunu kaydetti.



"Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz." diyen Yıldırım, 2002'ye kadar Bilecik'te 13 kilometre bölünmüş yol olduğunu, bunu 160 kilometreye çıkardıklarını ifade etti.



Bilecik'i Ankara-Konya ve İstanbul'a hızlı trenle bağladıklarını söyleyen Yıldırım, son 15 yılda yaptıkları sulama projeleriyle 86 bin dönüm araziyi suyla buluşturduklarını, 7 baraj, 20 taşkın koruma tesisi yaptıklarını, doğalgaz konforunun şehre geldiğini anlattı.



"Kirli oyunlar içindeler"



Yıldırım, hükümetleri döneminde Bilecik'e toplam 206 milyon lira tarım desteği verdiklerini belirterek, Bilecik'te 2002'de bin 279 kişinin çalıştığı, bir organize sanayi bölgesi varken bugün 6 organize sanayi bölgesinde 26 bin kişinin çalıştığını söyledi.



Bozüyük Adalet Sarayı'nı ve gençlik merkezinin yapımını tamamladıklarını, 250 yataklı hastanenin yakında biteceğini ifade eden Yıldırım, yapımı süren Bursa-Bilecik hızlı treni ile iki şehir arasının 45 dakikaya düşeceğini kaydetti.



Yıldırım, Bozüyük'te bir lojistik merkez, 10 baraj ve sulama tesisleri yaptıklarını anlatarak, bir sanayi bölgesi daha kurduklarını belirtti.



Halk oylaması için sandığa gidileceğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:



"İnanıyorum ki 16 Nisan'da Bilecik geçmişin köhne zihniyetini sandığa gömecek ve sandıkta 'evet' oylarıyla rekor yazacak, tarih yazacak. Benim, milletimizin, ülkemizin istikrarına, umuduna Bilecik'in sahip çıkıcağına zerre kadar tereddütüm yok. Ancak demokrasiye, siyasete, milli iradeye ihanet edenleri aman unutmayın. Onlar her zaman yaptıkları gibi yine kirli oyunlar, ittifaklar içindeler. Kim bu anayasa değişikliğine karşı çıkıyor? PKK karşı çıkıyor, Türkiye'nin yıllardır başını ağrıtan terör örgütü PKK karşı çıkıyor. Onun kölesi olmuş HDP, o da karşı çıkıyor. Başka kim? FETÖ. 15 Temmuz'da bu millete acı çektiren, bu milletin istiklaline, demokrasisine ve geleceğine plan kuran, tezgah kuran FETÖ de karşı çıkıyor, kol kola girmişler 'hayır' kampanyası yapıyorlar."



(Sürecek)