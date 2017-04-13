AK Parti'nin Bilecik Mitingi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "16 Nisan'dan sonra Türkiye 15 yılda yapılanların üzerine çok daha hızlı, etkili bir yönetimle, çok daha fazlasını koyacak. Daha çok iş, daha çok aş, daha çok refah, daha çok sağlık, daha çok eğitim gibi." dedi.



Avcı, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da Kandil'e, Hollanda'ya, Almanya'ya, FETÖ'ye, Türkiye ile bir şekilde hesabı olanlara milletçe güzel bir cevap vereceklerini belirtti..



Türkiye'nin 16 Nisan'dan önce pek çok seçim ve referandum yaptığını anımsatan Avcı, şöyle konuştu:



"Bu defa bu referandum un bir farkı var. Bu referandum da biz hükümet sistemimizde bir değişiklik yapacağız. Sizleri de oylarıyla, 'evet'leriyle, milletimizin teveccühüyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçeceğiz. Bu bizim, bu Türkiye'nin meselesi, biz karar vereceğiz. Türkiye'nin önü açılıyor. 16 Nisan'dan sonra Türkiye 15 yılda yapılanların üzerine çok daha hızlı, etkili bir yönetimle, çok daha fazlasını koyacak. Daha çok iş, daha çok aş, daha çok refah, daha çok sağlık, daha çok eğitim gibi. Hayatın her alanında Türkiye'ye daha çok yakışan daha büyük hizmetler için inşallah, 16 Nisan bir dönüm noktası olacak."



"Kararımız 'evet' olacak"



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Bilecik'te 7 gölet yaptıklarını, bu sayıyı 24'e tamamlayacaklarını bildirdi.



Bilecik'e çok büyük hizmetler yaptıklarını anlatan Eroğlu "Ne isterseniz sizlere 'evet' dedik. Şimdi 'evet' deme sırası sizde. Bilecik, Osmanlı'nın kök saldığı yiğit insanlar diyarıdır. 16 Nisan'da sandıkları patlatırcasına gümbür gümbür 'evet' demeye hazır mısınız? Tarihimizin en önemli halk oylaması, güçlü ve büyük Türkiye için 2023 yılında büyük hedeflerini gerçekleştirmek için 16 Nisan'da kararımız 'evet' olacak. Gençlere güveniyoruz." diye konuştu.



"Daha güçlü bir 17 Nisan sabahına uyanacağız"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli de çarşambanın gelişinin perşembeden belli olduğunu belirterek, borsanın 16 Nisan'ı görüp yükseldiğini, dövizin gerilemeye başladığını, faizlerin de bununla beraber düşeceğini kaydetti.





Dişli, "Geçen hafta ünlü banka JP Morgan diyor ki 'Türkiye 20 yıl sonra dünyanın 11. büyük ekonomisi olacak.' Yani yatırımcılarına diyor ki, 'Ona göre pozisyon alın.' Zaten dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ne demişti? '2023 yılında Türkiye dünyanın 10. büyük ekonomisi ya da daha ileri gidecek 10 büyük ekonomisinden biri olacak.' Önümüze binlerce engeller çıktı Gezi olaylarından 1 Temmuz olaylarına kadar. 15 Temmuz'dan sonra da ekonomiye saldırdılar. Avrupa'nın ekonomi yorumcuları dövizin artacağını söyledi. ve dövize saldırıyı körüklediler. Ama dünya lideri dedi ki 'Avucunuzu yalayacaksınız' dedi. Dünya liderini dinleyen bizler cebimizdeki dövizi satarak, bu saldırıyı da durdurduk. İnşallah daha güçlü bir 17 Nisan sabahına uyanacağız." ifadesini kullandı.