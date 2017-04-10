AK Parti'nin Aydın Mitingi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "CHP çok görüyor, 'Ne lüzum var, gençler siyasette olmasın.' diyor ama bunlar şaşkın. Bir yandan böyle diyor. Bir yandan da daha geçen sene, CHP'li bir milletvekili 'Seçilme yaşını 18 indirelim.' diye teklif veriyor. Birbirlerinden haberleri yok. Şimdi genel başkanları buna karşı çıkıyor." dedi.



Halk oylamasına ilişkin partisince İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında Yıldırım, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, Adnan Menderes ve AK Parti dönemi gibi sürekli güçlü hükümetler getireceğini söyledi.



Yıldırım, bu sistemle artık hiçbir kazanımın, darbe ve devalüasyon gibi krizlerle kaybedilmeyeceğini ifade ederek, "Siz kimi seçerseniz yetki onun olacak, 5 yıllığına. 5 yıl sonra isterseniz bir daha seçerseniz ama üçüncü sefer yok kardeşim. İstikrar devam edecek. Hükümetler ikide bir tehdit edilmeyecek. Hükümetlerin hızı kesilmeyecek." diye konuştu.



Bazı kesimlerin bu sistemle ilgili "Her şeyi tek adama teslim ediyoruz." şeklinde söylemleri olduğunu dile getiren Yıldırım, seçimin olduğu yerde tek adamın olmayacağını vurguladı.



Başbakan Yıldırım, yeni sistemle hükümetlerin keyfi davranamayacağına işaret ederek, "Çünkü bu sistemle Meclis de güçleniyor. Meclisler kanun yapacak, hükümeti denetleyecek. Meclisler kanun yapacak, hükümeti denetleyecek ve milletvekillerinin sorularına cevap verecek. Türkiye'de kutuplaşma, gerilim, ayrışma sona erecek." ifadesini kullandı.



"Aydın'ın turizmi daha çok gelişecek"



Bu sistemin en fazla hanımları memnun edeceğinin altını çizen Yıldırım, kadınların büyüyen ekonomiyle daha çok hayatın içinde olacağını bildirdi.



Binali Yıldırım, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle terörle mücadelede daha etkin olunacağını anlatarak, şöyle konuştu:



"Analar, eşler ağlamayacak. Annelerimiz, teyzelerimiz, hanım kardeşlerimiz daha fazla huzur bulacak. Aydınlılar, cumhurbaşkanlığı sistemi en çok da sizi düşünüyor. 18-25 yaş arası dokuz buçuk milyon vatandaşımız seçilebilecek, siyasete girebilecek. İsterse muhtar olsun, ister belediye başkanı olsun, bunu bile CHP çok görüyor, 'Ne lüzum var, gençler siyasette olmasın.' diyor ama bunlar şaşkın. Bir yandan böyle diyor. Bir yandan da daha geçen sene, CHP'li bir milletvekili 'Seçilme yaşını 18 indirelim.' diye teklif veriyor. Birbirlerinden haberleri yok. Şimdi genel başkanları buna karşı çıkıyor."



Bu sistemin Türkiye'ye huzur ve kardeşlik getireceğini, demokrasiyi güçlendireceğini kaydeden Yıldırım, "Bu sistemle özgürlükler daha da artacak, ekonomimiz daha büyüyecek ve Aydın'ın turizmi daha çok gelişecek. Geçmişte olduğu gibi hiç kimse bir başkasının kılığına kıyafetine, yediğine içtiğine karışmayacak. Yaşam tarzları, huzur, güven garanti altına alınacak. Muhalefetin yalanları artık o kadar oldu ki takip etmekte zorlanıyoruz. Bu yalanları arka arkaya koydum, bizim 14 yılda yaptığımız tünelleri geçti. Her gün zihinlerinizi bulandırmaya çalışıyorlar."



"Aydın tam gün eğitime geçiyor"



Başbakan Yıldırım, 15 yılda Aydın'a 13 katrilyonun üzerinde yatırım yaptıklarını, Aydın'ın ihracatını 156 milyon dolardan 618 milyon dolara çıkardıklarını anlattı.



Aydın'a üç bin derslik, bin 300 konut ve 71 spor tesisi yaptıklarını söyleyen Yıldırım, "Buradan bir müjde veriyorum. Önümüzdeki seneden itibaren Aydın'da bir ilki başlatıyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz artık çiftli öğretimden tekli eğitime geçiyoruz. Yani tüm gün eğitim. Bunu Aydın'da başlatıyoruz. Müjdeler olsun. Aydın tam gün eğitime geçiyor." diye konuştu.



Yıldırım, Adnan Menderes Üniversitesine sekiz fakülte, iki yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu açıp, öğrenci mevcudiyetini 54 bine çıkardıklarını işaret ederek, şunları kaydetti:



"Yurt kapasitesini bin 400'den 7 bine çıkardık. 400 yataklı Nazilli Söke, Fehime Faik Kocagöz, Didim, Çine, Bozdoğan, Kuyucak, Karpuzlu Merkez Kadın ve Doğum Hastalıkları hastanelerini yaptık, Aydınlıların hizmetine verdik. 150 yataklı Kuşadası Devlet Hastanesine ilave blok yaptık. Ayrıca merkez Nazilli Çine Buharkent hastanelerine ilaveler yaptık. 2002'de 114 kilometre yol vardı Aydın'da, o da rahmetli Özal döneminde yapılan oto yol. Buna 261 kilometre ekleyerek 375 kilometreye çakardık. Aydın Nazilli Denizli ayrımı, Akbük-Didim, Selçuk-Kuşadası, Söke- Sazlıköy, Aydın-Muğla-Ortaca yollarını bölünmüş yola döndürdük."



Miting alanında "Aydın aydınlık bir gelecek için 'evet' diyor.", "15 Temmuz'un cevabını 16 Nisan'da vermek için, yiğidimiz Ömer Halisdemir için, tüm şehitlerimiz için 'evet" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.



Mitinge, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ile milletvekilleri de katıldı.



(Bitti)