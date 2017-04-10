AK Parti'nin Aydın Mitingi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "16 Nisan'da millet iradesi yeniden güç kazanacağı için 'hayır' diyorlar. Biz, 'hayır' diyeni de 'evet' diyeni de aynı derecede onurlu biliriz, başımızın tacı biliriz. 'Evet' diyen ne kadar bu ülkenin evladıysa 'hayır' diyen de aynı şekilde bu ülkenin evladıdır." dedi.



Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin partisince İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingindeki konuşmasında, 16 Nisan'da, 27 Mayıs ile başlayan dönemi artık sona erdireceklerini belirterek, "16 Nisan'da 27 Mayıs parantezini hepten kapatıyoruz." diye konuştu.



Alandakilere, "Darbeler dönemini sonlandırmaya var mısın? Güçlü Türkiye'ye, güçlü iktidara var mısın" sorusunu yönelten Yıldırım, "evet" yanıtını aldı.



Artık hiç kimsenin, hiçbir kurumun cumhurbaşkanını, hükümetini, meclisi tehdit edemeyeceğini dile getiren Yıldırım, artık hiç kimsenin milli iradeyi gasbedemeyeceğini, bundan sonra milletin dediğinin olacağını vurguladı.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hem meclisin, hem de cumhurbaşkanının seçileceğini anlatan Yıldırım, "Oylar sayıldığında ülkeyi gelecek beş yıl için kimin yöneteceğine siz karar vereceksiniz. Bu sistemin adı garantili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir." ifadesini kullandı.



Mevcut sistemde, vekillerin seçildiğini ancak milletin gönderdiğinin değil, başkalarının hükümet olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:



"Ne oluyor? O gizli güçler, o şer güçler, o dayatmacı güçler, o gizli ortaklar hemen meydana çıkıyor, yolunuzu karşılıyor Ankara'da. Biz, Aydın'da, Çine'de, Kuşadası'nda, Bozdoğan'da milletle kampanya yaparken sen nerdeydin? Ses yok. 'Ben' diyor 'o işlere bakmam, sen oyları toplar gelirsin, ben de burada hasılatı toplarım'. Artık çeteler değil, cuntalar değil, vesayet odakları değil, milletin sözü geçecek. Evet, evet, evet... CHP, bundan rahatsız, varsın rahatsız olsun ne yazar? Niye rahatsız? Çünkü CHP, 27 Mayıs'ın mimarlarından. 27 Mayıs'ı alkışlayan CHP. 27 Mayıs'ı resmi bayram yapan CHP. Yıllarca 27 Mayıs darbesini, Adnan Menderes'i ipe götüren o alçakça girişimi bayram diye kutlatan CHP. 16 Nisan'da onun için bu parantezin kapanmasını istemiyorlar.



16 Nisan'da millet iradesi yeniden güç kazanacağı için 'hayır' diyorlar.



Biz, 'hayır' diyeni de 'evet' diyeni de aynı derecede onurlu biliriz, başımızın tacı biliriz. 'Evet' diyen ne kadar bu ülkenin evladıysa 'hayır' diyen de aynı şekilde bu ülkenin evladıdır. 'Evet' diyeni 'hayır' diyeni birbirinden ayıranlar, bu memlekete en büyük kötülüğü yapmış olur."



"Allah bunlara akıl fikir versin"



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarına eleştiriler getiren Yıldırım, "Kendini bilmez densiz, 'evet diyenleri denize dökeceğiz İzmir'den'. Böyle şey olur mu kardeşim? Haddini bil, haddini. Önce edepli ol. Sen kimsin, bu millete dil uzatıyorsun? Bir başkası da çıkmış CHP'nin eski genel başkanı, o da diyor ki; 'hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz'. Allah bunlara akıl fikir versin." diye konuştu.



CHP eski genel başkanının da 2007 seçimlerinde, "Eğer bu seçimlerde de iktidar olamazsam Rodos Adası'na kadar yüzeceğim" dediğini dile getiren Yıldırım, "Gitti mi? 10 yıl geçti, yüzdüğü falan yok. Bunların işi gücü hakaret, bunların işi gücü yalan dolan.



Biz milletimizle hep gönül diliyle konuştuk. Milletimizle hep eserlerimizle konuştuk. Sizden hiçbir şeyi gizlemedik. 16 Nisan'dan sonra oluşacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne ilişkin de hiç gizli saklı bir şey yok." ifadelerini kullandı.



MHP ile istişare ettiklerini, memleketin bekası için Anayasa değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu gördüklerini anlatan Yıldırım, "CHP ve HDP de bir oldular, bu sisteme ilişkin sürekli gerçeğe uymayan iddialarda bulundular. Söylediklerinin hiçbiri doğru değil. Hele hele Sayın Kılıçdaroğlu, 18 maddenin hiçbirini okumamış veya okuduysa tersinden okumuş, hiçbir şey anlamamış. Neye 'hayır' dediğini, neden 'hayır' dediğini, inanın ki bilmiyor. Öğrenmek için de hiçbir gayret göstermiyor. Salonlarda ekranlarda konuşuyor, sadece yalan, dolan, çarpıtma. Acaba insanların aklını çelebilir miyim? Kahvecilerle bir araya geliyor, 'bakın evet çıkarsa kahvehaneler kapanacak', lokantacılarla bir araya geliyor, 'lokantalarınız kapanacak', muhtarlarla bir araya geliyor, 'bakın evet verirseniz' tehdit ediyor, 'muhtarlıkları kapatacaklar'. Yalan dolan. Ayak üstü 40 tane yalan. Allah ıslah etsin bunları ne diyeyim başka?"



(Sürecek)