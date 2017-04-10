AK Parti'nin Aydın Mitingi
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin iktidar olduğu dönemlerde defalarca tehdit aldığını belirterek, "Defalarca bize kumpas kurmaya çalıştılar ama millet bizi seçti, millet bize yetki verdi.
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin iktidar olduğu dönemlerde defalarca tehdit aldığını belirterek, "Defalarca bize kumpas kurmaya çalıştılar ama millet bizi seçti, millet bize yetki verdi. Millet 'Bizim adımıza ülkeyi yönetin' dedi. Ancak, onlar zannettiler ki öncekiler gibi silahı görünce, tankı görünce, topları görünce, tası tarağı toplayıp kaçacak. Kim kaçacak? Recep Tayyip Erdoğan kaçacak, Binali Yıldırım kaçacak, milletin adamları kaçacak. Kaçar mı? Kaçmaz çünkü arkasında 80 milyon var, millet var." dedi.
Aydın İstasyon Meydanı'ndaki mitingde halka seslenen Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Arızalı 'hayır'cılar diyorlar ki bu sistemin arızaları devam etsin, aynen eski bir araba gibi. 82 model, şanzımanı bozuk, vitesleri bozuk, freni yok, yola git desen gitmiyor, yollar kaymak gibi ama araba eski. Olur mu? Bu yola bu araba gider mi? O halde arabayı değiştireceğiz." ifadelerini kullanan Yıldırım, yeni anayasayı "2017, gıcır gıcır, otomatik vites, navigasyonu olan, hava yastıklı, konforlu bir araba" olarak nitelendirdi.
Yıldırım, şunları kaydetti:
"Fakat, bunlar değişimden korkar. Bunlar statükocudur. Bunlar, 'Mevcut devam etsin, aman değişmesin. Dünya değişsin, biz yerimizde sayalım'...
Değişim demek gelişme demektir, kalkınma demektir, büyüme demektir. Türkiye'de artık darbelere, müdehalelere, istikrarsızlığa son vermek için güçlü hükümetlere ihtiyaç var.
Sevgili Aydınlılar, merhum Menderes, hemşehriniz, Aydın'ın evladı olarak buradan çıktı Ankara'ya gitti, milletvekili oldu, başbakan oldu. Siz Aydınlılar, dedeleriniz Menderes'i başbakan yaptı. Allah sizden razı olsun. Menderes'i girdiği seçimlerde hep birinci yaptınız. Menderes milleti sevdi, millet de Menderes'i çok sevdi. Menderes'i sandıkta yenemeyenler, seçimle mağlup edemeyenler ona iftiralar attılar, yalanlar söylediler, sokakları karıştırdılar, anarşiyi hortlattılar, gazetelerle Menderes'e saldırdılar. Ama milletin gözünde, gönlünde Menderes'in değerini düşürebildiler mi? Düşüremezler çünkü, millet severse tam sever. Sandıkta Menderes'i yenemeyeceğini görenler, onu darbe yaparak, silah zoruyla indirdiler."
Menderes'in 27 Mayıs 1960'ta darbeyle görevden düşürüldüğünü anımsatan Yıldırım, "Düzmece bir mahkemede yargılandı ve idam edildi. İki bakanıyla birlikte idam edildi." diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, Menderes'in tutukluyken "Oturacağım Çine çayının kenarındaki söğütlerin dibine, o saadetle yetineceğim." dediğini ifade ederek, onun en büyük arzusunun Aydın'a geri dönebilmek ve Çine çayının orada oturup huzur bulmak olduğunu anlattı.
Bunun Menderes'e çok görüldüğünü söyleyen Yıldırım, "Neden biliyor musunuz çünkü gözleri dönmüştü. Bir başbakanı idam etmek istiyorlardı, bir başbakanı ve bakanlarını idam etmek suretiyle ondan sonra geleceklere de gözdağı vermek istiyorlardı. 'Eğer dediğimizi yapmazsanız, sonunuz böyle olur, Menderes gibi olur' diyorlardı." şeklinde konuştu.
"Sert kayaya çarptılar"
Yıldırım, bunun 15 Temmuz'da denendiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Ama bu sefer sert kayaya çarptılar çünkü işte Aydın'ın hanımefendileri, genç kızları, genç erkekleri, yaşlıları, 7'den 70'e indiniz meydanlara, o alçak Fetoculara gereken cevabı verdiniz. Allah, sizden razı olsun.
İşte biz AK Parti hükümetleri olarak 14 yıldır bu tehdidi alıyoruz, bu tehditleri hep alıyoruz. Defalarca bize kumpas kurmaya çalıştılar ama millet bizi seçti, millet bize yetki verdi. Millet, 'Bizim adımıza ülkeyi yönetin' dedi. Ancak onlar zannettiler ki öncekiler gibi silahı görünce, tankı görünce, topları görünce, tası tarağı toplayıp kaçacak. Kim kaçacak? Recep Tayyip Erdoğan kaçacak, Binali Yıldırım kaçacak, milletin adamları kaçacak. Kaçar mı? Kaçmaz çünkü arkasında 80 milyon var, millet var.
Sert kayaya çarptılar. 'Ölürüz, yine de bu bayrağı indirtmeyiz' dedik. 'Ölürüz, bu ezanı dindirtmeyiz' dedik. Allah, sizden razı olsun. İzin vermediniz. Bir yiğit çıktı. Yürekli bir adam, Recep Tayyip Erdoğan, bunların hiçbir tehdidine kulak asmadı. Bütün saldırıları püskürttük, darbe senaryolarını bozduk. 'Cumhurbaşkanı seçemezsiniz' dediler, biz de dedik ki 'O zaman millete gideriz' ve gittik."
Yıldırım, 2014'te milletin Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçtiğini hatırlatarak, "Daha fazlasını yaptılar. Elektronik muhtıra verdiler 27 Nisan'da. Gezi olaylarını başlattılar, 17-25 yargı darbesiyle kumpas kurdular ve nihayet 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle altın vuruşlarını yaptılar. Ama her seferinde gücünü milletten alan sizin iktidarınız AK Parti iktidarı ve milletin adamı Cumhurbaşkanı her seferinde karşı durdu, 'Ser veririz ama ülkeyi teslim etmeyiz' dedi. Sizler meydanı bu çapulculara bırakmadınız."
(Sürecek)