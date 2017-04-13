AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz Açıklaması

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklamada 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum da esnafımız, çiftçimiz, sanayicimizin ve milletimizin kararı 'evet' dedi.



AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklamada "16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum da milletimiz kararını verdi" dedi. Açıkgöz, "Esnafımızla güçlenen ekonomi yolunda Türkiye sağlam adımlarla ilerliyor. 14 yılda enflasyon oranlarını çift haneden tek haneye düşüren, bütçe açığını azaltarak büyüyen Türkiye için daima kararımız 'evet' olacaktır. Esnafımız anayasa kitapçığı fırlatıldığında ekonomik krizlerden, istikrarsız eski yönetimlerden çok çekti. İstikrarlı bir Türkiye için esnafımız 'evet' diyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 15 yılda başardıklarımızı beş yıla sığdıracağız. Birlikte Türkiye'nin hızına hız, gücüne güç katacağız. Ekonomimiz daha fazla güçlenecek daha fazla iş, AŞ olacak. Bundan millet kazanacak, Türkiye kazanacak. Millet düşmanları da kaybedecek. Güçlü olacağız. Güçlü olmanın yolu bir olmak, beraber olmak, diri olmak birlikte Nevşehir, birlikte Türkiye olmaktır" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR