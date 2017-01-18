AK Parti Nevşehir İl Başkanı Tanrıver Açıklaması

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, "TBMM çatısı altında kürsü işgali, demokratik teamüllerin dışında kabadayılığın da ötesinde oldukça çirkin bir davranıştır." ifadesinde bulundu.



Tanrıver, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ ihanet girişiminde dahi dokunulamayan Meclis kürsüsüne, CHP milletvekillerince zarar verilmesinin demokrasiye yakışmayan bir durum olduğunu belirtti.



TBMM kürsüsünün işgal edilmesinin bir anlamda şiddetin sergilenmesi olduğunu vurgulayan Tanrıver, şöyle devam etti:



"Hain darbeciler tarafından bile yıkılamayan, halkın hür iradesinin ifade bulduğu kürsü, hangi şekilde olursa olsun işgal edilemez. TBMM kürsüsünün işgal edilmesi bir anlamda şiddetin sergilenmesidir. Biz buna şiddetle karşıyız. Bunu kabul etmiyoruz ve demokratik bir davranış olmadığına inanıyoruz. CHP milletvekillerinin bu davranışı demokrasiye hiçbir şekilde yakışmayacak bir tavırdır. Sorumsuz davranışlarla insanları tahrik etmek, insanları şiddete sevk etmek TBMM çatısı altında kabul edilemez bir davranış şeklidir. CHP'nin asıl derdi, bundan sonra koalisyon yolu ile de olsa iktidar olamayacak, endişeleri budur. Onun için bu tür çirkin tavırlar içinde kendilerini küçük düşürüyorlar."