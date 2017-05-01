AK Parti Myk Toplandı

AK Parti MYK Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı.

AK Parti Myk Toplandı

AK Parti MYK Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı.

Kaynak: Dunya.com

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