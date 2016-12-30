AK Parti Mkyk Üyesi Savaş Açıklaması

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Bir ekonomist olarak söylüyorum; ekonomide hiçbir sıkıntı yok. Bankalar kredi vermeye devam ediyor. Esnaf, tüccar, sanayici borcunu ödüyor. 2017 çok daha güzel bir yıl olacak. Karamsar görüşlere, dolduruşlara hiçbir zaman prim vermeyelim." dedi.



Savaş, partisinin Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aydın 73. İl Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, mevcut parlamenter sistemin kriz ürettiğini söyledi.



1950'den 2002'ye kadar kurulan hükümetlerin ortalama ömrünün 16 ay olduğuna dikkati çeken Savaş, "Hatta bazı hükümetlerin 45 günlük ömrü vardı. 16 ayda hangi hükümet hangi projeyi hayata geçirebilir? 2002'den bu yana tek başına iktidarda olan AK Parti sayesinde çok önemli kazanımlar elde ettik." diye konuştu.



Türk siyasi tarihine bakıldığında tek başına iktidar olan partiler döneminde halka daha iyi hizmet götürüldüğünün görüldüğünü ifade eden Savaş, ekonomik ve siyasi istikrar için sistem değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.



Savaş, en önemli gündemlerinin anayasa değişikliği olduğunu belirterek, "Mevcut anayasa bir darbe anayasası. Ruhu, darbe anayasasını çağrıştırıyor. İnşallah, 2017 Mart sonunda veya nisan başında referanduma gideceğiz. Böylelikle darbe anayasası tarihin çöplüklerine atılacak." dedi.



Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde milletin destan yazdığını anımsatan Savaş, darbecilere karşı direnişin, milli egemenliğin şahlanışı olduğunu söyledi.



FETÖ'nün küresel güçlerle birlikte Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını ifade eden Savaş, şunları kaydetti:



"FETÖ bürokraside, emniyette, yargıdaki üyelerini kullanarak devleti ele geçirmeyi amaçladı, ama unuttukları bir şey vardı, devlet tekti sahibi milletti, bunu unuttular. Gereken dersi o gün akşam, 15 Temmuz akşamı milletten aldılar. Ne kadar büyük bir milletiz ki 15 Temmuz'u yaşadık. 40 gün sonra da asker sınır ötesi harekat yaptı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yepyeni bir Türkiye var. Güçlü, büyük, bağımsız bir Türkiye var.



Bazı odaklar 'ekonomik kriz var' algısı oluşturmaya çalışıyor. Bir ekonomist olarak söylüyorum; ekonomide hiçbir sıkıntı yok. Bankalar kredi veriyor. Esnaf tüccar sanayici borcunu ödemeye devam ediyor. 2017 çok daha güzel bir yıl olacak. Karamsar olmaya gerek yok. Karamsar görüşlere, dolduruşlara hiçbir zaman prim vermeyelim. Duygularımızla hareket etmeyeceğiz. Hırslarımızın kurbanı olmayacağız. Başka bir Türkiye yok. Gidecek başka yerimiz de yok. Atalarımızdan aldığımız emaneti, sağ salim çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. 15 Temmuz'da dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku saldık."



Toplantıya AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, İl Başkanı Ömer Özmen, İl Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, ilçe başkanları ve partililer katıldı.