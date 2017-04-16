AK Parti Mkyk Üyesi Karayel, Oyunu Kullandı

AK Parti MKYK Üyesi Yaşar Karayel, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu Kayseri'de kullandı.



Tavlusun Mahallesi'ndeki Hasan-Nuriye Ünlen İlköğretim Okuluna gelen Karayel, anayasa değişikliği için 1569 numaralı sandıkta oy verdi.



Karayel, okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhuriyet tarihinin en önemli halk oylamalarından birinin gerçekleştirildiğini belirtti.



Cumhuriyet döneminin 6. halk oylamasının yapıldığını kaydeden Karayel, şunları söyledi:



"Beklentimiz 'evet' ile neticelenmesidir. Çok şükür sağsalim, kazasız belasız bir referandum dönemi yaşandı. Herkes fikirlerini söyledi, şimdi fikrini söyleme sırası millettedir. Siyasetçinin hesabı sandıkta görülür. Millet şimdi ne diyecek hep birlikte göreceğiz bunu ama beklentimiz inşallah yüzde 60'a yakın 'evet' oyunun çıkacağıdır.



Sandıklarda milletimiz gereğini yapacak, Türkiye yeni bir döneme başlayacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'ye hayırlı olsun."