AK Parti Mkyk Üyesi Alkış: " Milletin Kararı 'Evet', Mesajı da Nettir"

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, "Herkesten milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz. Milletin kararı 'evet', mesajı da nettir" dedi.



AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, referanduma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "16 Nisan'da kullandıkları oylar ile ülkemizin geleceğine ışık tutan milletimize teşekkür ediyorum. Millet sandığa gitmiş, mührü eline almış, yeni sistemin ruhsatını vermiştir. Millet güven, huzur, ebedi kardeşlik, normalleşme ve istikrar için evet demiş, değişim ve dönüşümün önündeki barikatların aşılmasını sağlamıştır. Barikatları kaldıran millet, yeni ve güçlü Türkiye'nin inşasında sorumluluk almıştır. Kazanan mazlumların, mağdurların umududur. Kazanan tüm Türkiye'dir" dedi.



Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Alkış, "Gün, yıllardır süren kardeşliğimizi tüm dünyaya gösterme, omuz omuza vererek güvenli yarınlara 80 milyon birlikte yürüme günüdür. 80 milyon vatandaşımızın tamamını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Selam olsun kardeşliğimize" dedi.



Mesajında teşkilatlara da teşekkür eden Alkış, şunları söyledi:



"Aziz milletin ve Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceğimiz için Türkiye'nin önüne koyduğu değişime destek veren, gecesini gündüzüne katarak özverili bir çalışma yürüten tüm teşkilatlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Seçimlerde görev alan sandık görevlileri ve tüm güvenlik güçlerine ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimiz ülkemize, milletimize, bütün coğrafyamıza, tüm dünyaya hayırlı olsun."



Milletin sağduyusuyla huzur ve kardeşlik içerisinde sandık başına giderek kararını verdiğini ifade eden Alkış, "Sandık başında sözün, kararın, yetkinin ve zaferin sahibi millettir. Herkesten milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz. Milletin kararı 'evet', mesajı da nettir. Bu mesajı yok saymak, milli iradeyi yok saymaktır. Milli iradenin yok sayılmasına izin vermeyecek iradenin adı da 'AK Parti'dir" dedi. - ANKARA