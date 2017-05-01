AK Parti Mkyk Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, "21 Mayıs günü hem genel başkan seçimi hem Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve bütün yönetim kademesinin seçimini içeren bir seçim yapılmış olacak." dedi.



Aktay, Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Halk oylamasının Türkiye demokrasininin ne kadar iyi işlediğini gösteren önemli veriler ortaya koyduğunu belirten Aktay, halk oylamasında yüzde 85,43 oranında katılım gerçekleştiğini, bu oranın içinde yurt dışı katılımın da bulunduğunu ifade etti.



Aktay, ülke içi katılımın da yüzde 87'lerde olduğunu anımsatarak, bu katılımın toplumun demokrasisine, sistemine ve siyasetine sahip çıktığını gösterdiğini söyledi.



Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,49 "hayır" oyu verildiğini ilan ettiğini hatırlatan Aktay, "evet" oyu verenleri de "hayır" oyu verenleri de kucaklayan siyaset anlayışı içinde olduklarını dile getirdi.



Aktay, şunları kaydetti:



"Evet' veren de 'hayır' veren de bizim vatandaşımız. Zaten referandum, tabiatı gereği halka sunulmuş olan bir soruya halkın vermiş olduğu bir cevabı siyasette yönetime aksettirme işidir. Halkımız yüzde 51,41 oranında kendisine sorulan soruya cevap vermek suretiyle önüne konulan paketi onaylamış olduğunu göstermiş oldu. Bundan sonra toplumda bir kutuplaşmanın olacağına dair söylemlerin hepsi bir kenara bırakılmıştır. Netice itibarıyla yapılan bir toplumsal zıtlaşma ve kutuplaşma değil, herhangi bir soruya verilen cevap konusunda ayrışmak veyahutta bu konuda ihtilafa düşmek, toplumsal bir ayrışma, ihtilaf, kutuplaşma anlamına asla gelmez.



Demokrasinin had safhada işliyor olduğunun önemli bir göstergesidir. Biz böyle görüyoruz."



"Evet" diyene de "hayır" diyene de saygılarının sonsuz olduğunu vurgulayan Aktay, bu konuda hiç bir ayrılığa ve hiç bir gerilime asla fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.



"Demokrasinin tabiatı içinde gerçekleşen bir hadise"



Ülke olarak 80 milyon insanla bütün ve beraber olduklarını vurgulayan Aktay, "Bundan sonra da birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, AK Parti olarak hükümette olduğumuz sürede bize oy verenlere de vermeyenlere de aynı kucaklayıcı anlayışla hizmet edeceğimizi, onları kucaklayacağımızı her zaman ifade ettik. Bu anlayış üzerinden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Halk oylamasının getireceği sonuçların sistem değişikliği düzeyinde kaldığını anlatan Aktay, oyların hükümete verilmiş olduğunu düşünmediklerini, bu soruya verilen cevap olarak düşündüklerini aktardı.



Aktay, bu oranın içinde AK Parti'ye verilen ve verilmeyen oyların da dahil olduğunu belirterek, "Yüzde 51,4'ün içerisinde AK Parti'ye ait olduğu halde başka yerlere gitmiş olan oylar da söz konusu olabilir. Bunu tamamen demokrasinin tabiatı içinde gerçekleşen bir hadise olarak değerlendiriyoruz. Bunun ötesinde başka yorumlara müsamaha etmemek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Aktay, sonuçların vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.



"Bütün yönetim kademesi seçimi gerçekleştirilecek"



Aktay, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"21 Mayıs'ta olağanüstü kongre kararının alındığını söylediniz. Bu kongrede sadece genel başkan seçimi mi olacak yoksa MKYK ile diğer organların seçimi de olacak mı?" sorusu üzerine Aktay, olağanüstü kongre kararının AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın çağrısı üzerine MKYK onayıyla alındığını söyledi.



AK Parti Sözcüsü Aktay, "21 Mayıs günü hem genel başkan seçimi hem Merkez Karar Yönetim Kurulu ve bütün yönetim kademesinin seçimini içeren bir seçim yapılmış olacak." ifadelerini kullandı.



"Yarın gerçekleştirilecek törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yapıp yapmayacağının, rozet takıp takmayacağının" sorulması üzerine Aktay, törenin AK Parti Genel Merkezi'ndeki salonda yapılacağını, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabını beklediklerini kaydetti.



"Davetliler arasında kurucular kurulu üyelerini de saydınız. Sayın Abdullah Gül'ün ya da Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yarın yapılacak törene gelme durumu var mıdır?" şeklindeki soruya Aktay, "Bu kategoriye kim giriyorsa herkes davetli. Şahıs olarak herhangi bir kişiye özel bir davet yok. Burada sadece kurucular kurulu, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Merkez Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri yarınki toplantıya davetlidir." yanıtını verdi.



Aktay, herhangi bir kişiye özel bir davet bulunmadığını, söz konusu kurullara üye olanların davet edileceğini, bunun bir parti toplantısı olacağını sözlerine ekledi.



(Bitti)