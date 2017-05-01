AK Parti Mkyk Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın partimizle ilişkisinin, üyeliğinin ihya edilmesine dair, bugün Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda yapılan görüşme neticesinde, kurulun bütün üyeleri bu kararı oy birliğiyle onaylamış oldular. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel merkezinde düzenlenecek olan toplantı ile üyeliğinin ihya edileceğini söyleyebiliriz." dedi.



Aktay, Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Aktay, 1 Mayıs'ın AK Parti hükümeti tarafından tatil ilan edildiğini anımsattı.



Emekçilerin durumunun iyileştirilmesi hususunda AK Parti'nin gösterdiği çabanın ortada bulunduğunu belirten Aktay, "1 Mayıs'ın toplum için gerilim, öfke, kin ve nefret unsuru olması yerine, bir bayram vesile olarak değerlendirilmesi hususunu da her zaman önemsedik. Türkiye'de emekçisi ve işvereni ile bir bütünüz, herkes aynı geminin içinde. Kur'an-ı Kerim'de 'İnsan için kendi emeğinden başkası yoktur.' buyuruluyor. Bunun için, emeği kutsayan, emeği her zaman değerlendiren bir geleneği de ihya etmiş oluyoruz." diye konuştu.



Aktay, anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu olduğu ve liderliğini yaptığı partiyle ilişkisinin sağlanmasının önünün açıldığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı partiye davet edildiğini vurgulayan Aktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın partimizle ilişkisinin, üyeliğinin ihya edilmesine dair, bugün Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda yapılan görüşme neticesinde, kurulun bütün üyeleri bu kararı oy birliğiyle onaylamış oldular. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel merkezinde düzenlenecek olan toplantı ile üyeliğinin ihya edileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Toplantıda, halk oylamasının sonuçlarının da değerlendirildiğini aktaran Aktay, yeni siyasi ve hukuki bir durumun, bir sistem değişikliğinin ortaya çıktığını anımsattı.



"Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığına seçilmesini öngörüyoruz"



Yeni sistem hususunda çok tartışma yapıldığını hatırlatan Aktay, "Siyasi geleneklerimize, kültürümüze çok önemli etkisi olacak yeni bir duruma geçmiş olduk. Buna alışmamız süreç içinde gerçekleşecek. Bazı kavramlarımızı da değiştirmemiz gerekecek. Yeni bir sistemle yönetilecek Türkiye. Bu sistem içinde başbakanlık 2019 tarihinden itibaren olmayacak. Bunun için gerekli birtakım yasal düzenlemeler değişiklikler de Meclis'in konusu olacak." diye konuştu.



Aktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye üyeliğine ilişkin düzenlenecek törene, milletvekilleri, Kurucular Kurulu, MYK, MKYK, Merkez Demokrasi Hakem Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri ve Cumhurbaşkanlığından misafirlerin katılacağını bildirdi.



Yasin Aktay, şu bilgileri verdi:



"Bugünkü toplantımızda kararı alınan başka bir mevzu da 21 Mayıs'ta üçüncü olağanüstü kongreye gitmek. Bu kongrenin de hem kararı alınmış oldu hem de gerekli hazırlıklar için düğmeye basıldı. 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre olacak. Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın davetiyle oluşuyor bu olağanüstü kongre. Bu kongrede de bir seçim yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığına seçilmesini öngörüyoruz."



(Sürecek)