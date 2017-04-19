AK Parti Mkyk Toplandı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım başkanlığında bir araya geldi.
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