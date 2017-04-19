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AK Parti Mkyk Toplandı
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AK Parti Mkyk Toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım başkanlığında bir araya geldi.

AK Parti Mkyk Toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım başkanlığında bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com

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