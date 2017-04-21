AK Parti MKYK'sında Gündem Bahçeli: İtibarı Korunmalı

AK Parti MKYK'sında gündem MHP ve Devlet Bahçeli'ydi. Partililer, referandumda MHP'den yeterli desteği alıp alamadıklarını tartıştılar.

"MHP'DEN DESTEK GELMEDİ" DİYENLER OLDU

Üyelerden bir bölümü, özellikle büyük şehirlerdeki 'hayır' oylarının nedenlerine ilişkin değerlendirme yaparken MHP'den yeterli oy desteğinin gelmediğini söyledi.

"BAHÇELİ'NİN İTİBARININ KORUNMASI LAZIM"

Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise "MHP'den Bahçeli dışında kimse oy vermemiş bile olsa, Bahçeli'nin o tek oyu bile değerlidir, Bahçeli'nin itibarının korunması lazım. MHP olmasa anayasa paketini referanduma götüremezdik" dedi.