AK Parti MKYK, Kongre Tarihini Onayladı! Erdoğan '5. Çocuğum' Dediği Partisine Dönüyor

AK Parti Genel Merkezi'nde yarın rozetini takacak olan Erdoğan, 3 yıl sonra "beşinci çocuğum" dediği partisine dönüyor. Erdoğan, 21 Mayıs'taki kongre ile de genel başkanlık koltuğuna oturacak. Bunun için de süreci başlatacak karar bugün peş peşe yapılan toplantılardan çıktı. AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, MKYK sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın genel merkezde yapılacak toplantıda AK Parti üyeliğinin ihya edileceğini söyleyebiliriz" dedi.

MKYK, OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARINI RESMEN ONAYLADI

İlk olarak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, saat 10.40'ta başladı. Merkez Yürütme Kurulu toplantısı saat 14.00 sıralarında bitti. MYK'nın ardından Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezindeki toplantı, saat 14.50'de başladı. Toplantı 16:20 sıralarında bitti. Toplantıda AK Parti'nin 21 Mayıs'ta olağanüstü kongereye gitme kararı resmen onaylandı. Toplantıda, kongre hazırlıkları için MYK'ya yetki verildi.

ERDOĞAN'IN PARTİYE ÜYELİK KARARI ONAYLANDI

MKYK'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti'ye 3 yıl sonra tekrar üye olması kararı oy birliği ile alındı.

ERDOĞAN İÇİN 8. KAT HAZIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan için AK Parti Genel Merkezi'nde daha önce Genel Başkan makamı olarak kullandığı 8'inci kattaki odası yeniden hazırlandı. Erdoğan'ın üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8'inci kattaki odasına çıkarak tebrikleri kabul etmesi bekleniyor.

AKTAY KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, MKYK sonrası açıklama yaptı. Aktay'ın açıklamalarından satır başları:

"Herkes aynı iklimin içerisinde. Bugünü bir şölen olarak değerlendirdik. Bütün bu tartışmaların bizim için bir öfke konusu olmaktansa birlik vesilesi olarak değerlendirilmesi mümkün.

Gündem tabii ki 16 Nisan referandumundan sonra ortaya çıkan siyasi durumun değerlendirilmesi ve adımlar. Bundan sonra atılacak adımlarda 16 Nisan'dan sonra referandum paketi içerisinde hemen devreye giren 3 madde. Bir tanesi HSK'nın teşekkül ettirilmesi. O süreç devam edecek.

Yargının birleştirilmesi maddesi. Askeri yargının kaldırılması maddesi.

"YARIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÜYELİĞİ İHYA EDİLECEK"

3. madde anayasamızın cumhurbaşkanımızın partisiyle ilişkisinin kesilmesini öngören maddesiyle birlikte cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partisiyle ilişkisinin ihya edilmesi amacıyla, davete icabeten cumhurbaşkanımızın yarın partimizle ilişkimizin ihya edilmesine dair MKYK'da yapılan görüşme neticesinde bütün üyeleri bu kararı oy birliği ile onaylamış oldular. Yarın Cumhurbaşkanımızın üyeliğinin ihya edileceğini söyleyebiliriz.

Bir sistemin kavramları ile başka bir sistemin kavramlarını değerlendirmek olumlu sonuçlar veremeyebiliyor. Yeni siyasi geleneklerimize çok önemli etkisi olacak olan yeni bir duruma geçmiş olduk. Bu süreç içerisinde alışmamız gerçekleşecek kavramlarımız da değişecek.

21 MAYIS'TA OLAĞANÜSTÜ KONGRE

Yarın törene kurucu üyelerimiz, MKYK üyeleri, milletvekilleri, merkez disiplin kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile Cumhurbaşkanı Külliyesi'nden katılacak üyeler ile düzenlenecek bir merasim olacak.

21. Mayıs'ta 3. olağanüstü kongreye gitmek kararı da alındı. Bu kongrede bir seçim yapılması ve sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığa seçilmesini öngörüyoruz.

YSK'nın son seçim sonuçlarına göre 51.41 Evet oyu vermiştir. Biz Evet oyu verenleri de Hayır oyu verenleri de kucaklayan bir anlayış içerisinde kabul ediyoruz."