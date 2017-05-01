AK Parti Mkyk Kongre Kararını Onayladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, "Önümüzdeki 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre olacak. Bu kongre de bir seçim yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığına seçilmesini öngörüyoruz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aktay, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. MYK ve MKYK toplantısının idrak edildiğini söyleyen Aktay, "Gündem tabi ki 16 Nisan referandumundan sonra ortaya çıkan hukuki, siyasi durumun değerlendirilmesi ve bundan sonra atılacak adımlar. Bu adımlar içerisinde 16 Nisan'da halkımızın onaylamış olduğu 18 maddelik referandum paketi içerisinde hemen uygulamaya konulan 3 tane madde vardı. Bunlardan bir tanesi Hakimler Savcılar Kurulunun teşekkül ettirilmesi. O süreç bildiğiniz gibi devam etmekte olan bir süreç Meclis bünyesi içerisinde devam edecek ve 40 gün içerisinde tamamlanması gereken bir süreç. Bir diğer madde, yargının birleştirilmesi maddesi. Yani askeri yargının kaldırılması ve tamamen sivilleştirilmesi maddesi. O da uygulandı. Üçüncü madde anayasamızın cumhurbaşkanının seçildiği andan itibaren partisiyle ilişkisinin kesilmesini öngören gerektiren maddenin kaldırılmasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu, aynı zamanda liderliğini yapmakta olduğu partisiyle ilişkisinin ihya edilmesi amacıyla bu yönde daha önce Sayın Başbakanımızın, genel başkanımızın yapmış olduğu davete icabeten Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın partimizle ilişkisinin, üyeliğinin ihya edilmesine dair bugün MKYK'da yapılan görüşme neticesinde MKYK'nın bütün üyeleri bu kararı oybirliğiyle onaylamış oldular. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel merkezinde düzenlenecek olan toplantıyla üyeliğinin ihya edileceğini söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.



"BAŞBAKANLIK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN OLMAYACAK"



Referandum sonuçlarına değindiklerini de bildiren Aktay, "Referandum sonuçlarında yeni siyasi ve hukuki bir durum ortaya çıkmıştır. Bir sistem değişikliği ortaya çıkmıştır. Gerek öncesinde gerek sonrasında bu sistemin ne getirip ne götüreceği hususunda çok miktarda tartışmalar yapıldı. Bu tartışmalarla birlikte aslında iki sistemin farkı ortaya konuldu. 16 Nisan'da mevcut olan sistemle bugün anayasa referandumunun neticesinde intikal etmiş sistemin farkı ortaya konulmuş oldu. İki sistem farkını birbiriyle karşılaştırmak, bazen iki paradigmayı birbiriyle karşılaştırmak gibi bir takım sonuçlar doğuruyor. Bir sistemin içerisinden bir sistemin kavramlarıyla kurumlarıyla başka bir sistemin kavramlarını değerlendirmek bazen çok isabetli sonuçlar vermeyebiliyor. Şu anda yeni bir sistemin içerisindeyiz. Ama bu yeni sistemin gerekli bütün bağlı kurumları, ona uygun olan kurumları ve kavramları yeniden teşekkül edecek. Muhtemelen yeni siyasi geleneklerimiz siyasi kültürümüze çok önemli etkisi de olacak olan yeni bir duruma geçmiş olduk. Yeni bir duruma alışmamız bu süreç içerisinde gerçekleşecek hem de kavramlarımızı da değiştirmemiz gerekecek. Muhtemelen yapılan değerlendirmelerin önemli bir kısmı siyasi eski alışkanlıklarla yeni bir durumu değerlendirmekten mütevellit bir takım sorunlar, zorluklar yaşanıyor olabilir. Bu zorluklar zamanla aşılacaktır. Yeni bir sistemle artık Türkiye yönetiliyor olacak. Bu sistem içerisinde en önemli boyutuyla Başbakanlık 2019 tarihinden itibaren olmayacak. Yürütmenin kendi içerisinde birleşmiş olacağı bir sistem. Bunun için gerekli olan bir takım başka yasal düzenlemeler değişiklikler meclis çatısı altında önümüzdeki günlerinde konusu olmuş olacak" ifadelerini kullandı.



"CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDEN KATILACAK OLAN MİSAFİRLERLE BİRLİKTE DÜZENLENECEK BİR MERASİM OLACAK"



Aktay, konuşmasına şöyle devam etti:



"Yarın düzenlenecek olan törene kurucu üyelerimiz, partimizin kurucu üyeleri, MKYK üyeleri, milletvekilleri, Merkez Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Merkez Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve MYK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden katılacak olan misafirlerle birlikte düzenlenecek bir merasim olacak."



"Bugünkü toplantımızda karar alınan başka bir mevzu da 21 Mayıs'ta 3. Olağanüstü Kongreye gitmek" diyen Aktay, "Bu kongrenin de hem kararı alınmış oldu hem de gerekli hazırlıklar içinde bir düğmeye basıldı. Önümüzdeki 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre olacak. Bu kongre Sayın Başbakanımızın, genel başkanımızın davetiyle oluşuyor, bu olağanüstü kongre. Bu kongrede bir seçim yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığına seçilmesini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.



"REFERANDUM TÜRKİYE DEMOKRASİSİNİN NE KADAR İYİ İŞLİYOR OLDUĞUNU GÖSTEREN ÖNEMLİ VERİLER ORTAYA KOYDU"



Bir seçim sürecinden geçtiklerini belirten Aktay, "Bu referandum Türkiye demokrasisinin ne kadar iyi işliyor olduğunu da gösteren önemli veriler ortaya koydu. Bütün eleştirilere rağmen demokratik koşulların gerçekleşip gerçekleşmemiş olması, eşit şartlarda yarışılıp yarışılmamış olduğuna dair bütün eleştirileri bütün eleştirileri bir kenara koyuyoruz. Netice itibariyle referandum gerçekleşmiştir, bu referandumda yüzde 85,43 oranında bir katılım gerçekleşmiştir ki bu oranın içerisinde yurt dışı katılım da var. Aslında bu yurt dışı katılımı bir kenara bıraktığınız zaman çünkü yurt dışı katılım teknik olarak her zaman biraz daha zor gerçekleşen bir hadise ama ülke içi katılım yüzde 87'ye varıyor. Bu katılım aslında Türkiye'de toplumun ne kadar demokrasisine, sistemine, siyasetine sahip çıkıyor olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR AYRILIĞA VE GERİLİME ASLA FIRSAT VERMEMEMİZ GEREKİYOR"



Yüksek Seçim Kurulunun ilan etmiş olduğu kesin sonuçlara göre yüzde 51,41 'evet' oyu, yüzde 48,59 da 'hayır' oyu verildiğini hatırlatan Aktay, "Biz tabi evet oyu verenleri de hayır oyu verenleri de bu ülkenin eşit ve muteber, hepsini de kucaklayan bir siyaset anlayışı içerisinde kabul ediyoruz. Evet veren de hayır veren de bizim vatandaşımız zaten referandumun tabiatı gereği halka sunulmuş olan bir soruya halkın vermiş olduğu bir cevabı siyasete aksettirme, yönetime aksettirme işidir. Halkımız, yüzde 51,41 oranında kendisine sorulan soruya cevap vermek suretiyle önüne konulan paketi onaylamış olduğunu göstermiş oldu. Bundan sonra toplumda bir kutuplaşmanın olacağına dair söylemlerin hepsi bir kenara bırakılmıştır, netice itibarıyla yapılan şey bir toplumsal zıtlaşma ve kutuplaşma değil. Herhangi bir soruya verilen bir cevap konusunda ayrışmak veya bu konuda ihtilafa düşmek toplumsal bir ayrışmak anlamına gelmez. Bu demokrasinin hat safhada işliyor olduğunun önemli bir göstergesidir, biz böyle görüyoruz onun için evet diyene de hayır diyene de saygımız sonsuz, bu konuda hiçbir ayrılığa ve gerilime asla fırsat vermememiz gerekiyor. Bir ülke olarak 80 milyon insanımızla bir ve bütünüz, beraberiz, bundan sonra da bu birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde AK Parti olarak hükümette olduğumuz süre içerisinde bize oy verenlere de vermeyenlere de aynı kucaklayıcı anlayışla hizmet edeceğimizi, onları kucaklayacağımız her zaman ifade ettik, hep bu anlayış üzerine devam edeceğiz. Tabii bu referandumun getireceği sonuçlar bir sistem değişikliği düzeyinde kalmıştır. Bu sistem değişikliği içerisinde bu oyların kime verilmiş olduğu, hükümete verilmiş olduğunu düşünmüyoruz. Bu soruya verilmiş bir cevap olarak düşünüyoruz. Yoksa bu oranın içerisinde AK Parti'ye verilen oylar da dahildir. Yani yüzde 51.4'ün içerisinde AK Parti'ye ait olduğu halde başka yerlere gitmiş olan oylar da söz konusu olabilir. Bu tamamen demokrasinin tabiatı içerisinde gerçekleşmiş olan bir hadise olarak değerlendiriyoruz. Bunun ötesinde başka yorumlara asla müsamaha etmemek gerekiyor. Bu çerçeve içerisinde bu sonuçların vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.



AK Parti Sözcüsü Aktay, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Aktay, 21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Olağanüstü Kongre'ye ilişkin, "Genel Başkanımızın çağrısı ve Merkez Karar Yönetim Kurulunun onayı ile 21 Mayıs günü hem Genel Başkan seçimi hem Merkez Karar Yönetim Kurulu bütün yönetim kademesinin seçimini içeren bir seçim yapılmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.



"AK PARTİ'NİN ALTINDAKİ SALONDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"



Aktay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2 Mayıs tarihinde AK Parti'ye üye olmasıyla ilgili ise, "AK Parti'nin altındaki salonda gerçekleştirilecek. Balkon konuşması değil ama Cumhurbaşkanımızın bir hitabını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.



Söz konusu törene Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun katılımının sorulması üzerine Aktay, şahıs olarak kimseye bir özel davet sağlanmadığını belirtti. Aktay, "Kurucular Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, Merkez Demokrasi Hakim Kurulu Üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, yarınki toplantıya davetlidir" dedi.



(Pelin Üzek - Goncagül Özcan - Benan Özben - İlker Turak / İHA)