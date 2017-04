AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar Açıklaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, anketlerdeki 'Evet' oranının artmasını muhalefetin konuşmalarına bağladığını söyleyerek, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li yöneticiler Tuncay Özkan, Muharrem İnce ve Mahmut Tanal gibi isimler evde otursaydı, hayır oyları daha fazla çıkardı" dedi.



Referanduma evet desteği için çalışmalarını sürdüren AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Gaziantep'te bir radyo programının konuğu oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Tayyar, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında açıklamalarda bulunurken CHP Genel Başkanını ve yöneticileri eleştirdi.



"Kemal Kılıçdaroğlu konuştukça 'Evet' oylarında ciddi bir artış var"



Referandum sürecinde vatandaşların CHP'nin yalanlarından bıktığını savunan Tayyar, "Biri çıksa dese ki ben her şeye rağmen parlamenter sistemi daha iyi yönetileceğini düşünüyorum diyebilir. Bu sebeple gidip 'Hayır' oyu da kullanılabilir. Buna hiçbir itirazım olmaz. Ama yalan dolanla başkasına kandırmaya çalışmasınlar. Şimdi öyle bir hale getirdiler ki az önce dediğimiz lokantaları kapatabilirler seçimle gelen adam lokantaları niye kapatsın. Ayrıca istese bile kapatamaz. Anayasaya aykırıdır. Anayasaya ve kanunlara aykırı kararname çıkarmak ve cumhurbaşkanlığını diğer konularda çıkardığı kararnameler meclis denetimine tabidir. Böyle olunca 'Hayır' diyen muhalefetin söyleyecek sözü kalmayınca yalan üzerinden milletin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Yine buna şükür diyelim yalan da bir yere geldiler. Şunu da diyebilirlerdi. Yani bu cumhurbaşkanı isterse kararnameyle 9 aydan 6 aya inmesini isteyebilirlerdi. En azından bunu demiyorlar. Şimdilik bakalım pazara kadar bunu derler mi bilemiyorum. Yalanda ölçü ve sınır kalktı. Bizim yaptırdığımız kamuoyu anketlerinde son dönemlerinde 'Evet' oyu artıyor dedik bunu birkaç sebeplerinden inanın hayırcı muhalefetin yalanlarıdır. Toplum onların bu yalanlarına tepki olarak bir kısmı evet oyuna geçiyor. Onlar böyle milletin öfkesini, tepkisini ve nefretini kazanacak kadar yalana başvurunca toplum da bu kadar yapmayın diyor. Eveti yükselten en büyük faktörlerden birisi de maalesef 'Hayırcı muhalefetin' yalanlarıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li yöneticiler Tuncay Özkan, Muharrem İnce ve Mahmut Tanal gibi isimler evlerinde otursaydı 'Hayır' oyları daha fazla çıkardı. Bunlar sözüm ona hayır oyları artsın diye yalana başvurdukça toplum evete dönmeye başladı. Ben bazen soruyorum kendime Kemal Kılıçdaroğlu gizli 'Evetçi' mi diye? Yani şu an sağ olsun bize çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu konuştukça 'Evet' oylarında ciddi bir artış var. Allah emeğini zayi etmesin" dedi.



"Kararsızların sayısı yüzde 5'e düştü"



Son 3 güne girilirken kamuoyunda kararsızların sayısında eskiye göre düşüş olduğunu söyleyen Tayyar, "Son kamuoyu yoklamasında karasızların sayısı yüzde 5'e kadar düştü. Önceden yüzde 20'nin üzerindeydi. Şimdi ise insanlar yavaş yavaş tercihlerini değiştirmeye başladılar. Burada 3 gün kaldı. Allah kısmet ederse Pazar günü hep birlikte sandık başına gideceğiz. İnsanlar kendi özgür iradeleriyle tercihini yapacak. Evet ya da hayır diyenler de hepsi bizim başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Vatandaşlarımızın ne tür oy kullanacaksa neye karar verecekse öncelikle evet ve hayır diyenleri de dinleyelim ama kendimizi de okuyalım. Çünkü özellikle hayır kampanyası yürüten çevrelerin insan aklıyla dalga geçen yorumları ve değerlendirmeleri var. Hiçbir kardeşimiz, vatandaşımız izin vermesin o kadar çok yalan söyleniyor ki inanın biz bile bazen yanlışlık olabilir mi diye tekrar anayasa metnini okuyoruz. Ama böyle bir şey yok. Şimdi asgari ücret düşecek isterse cumhurbaşkanı kararname ile asgari ücret, emekli maaşı ve lokantalar kapatılabilir gibi yalan dolan söylüyor" şeklinde konuştu.



Tayyar, "FETÖ, PKK evet diyor orada vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Yaşlı amca da diyor ki sen otur işine bak o işleri siz yaparsınız diyor. Onlar da olur mu diyor FETÖ, PKK hayır için çalışıyor diyor. Vatandaşımız aslında her şeyin farkında ama hala milleti kandırmaya çalışıyor. Terör örgütü PKK'nın bütün yöneticileri hayır için seferber olmuşken, FETÖ 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etmeye çalışan FETÖ hayır için çalışırken bunlardan bir mahcubiyet duymuş olmalılar ki bazı CHP'liler bunlar 'Evet' için çalışıyor diyecek kadar yalana bulaşmış vaziyetteler. Biz Allah'ın izniyle 3 gün kaldı iyi de bir noktaya geldi. Kararsızlar da hızla azalıyor. Evet, oylarında da ciddi bir yükseliş var. Gaziantep'te yaptırdığımız son ankette 'Evet' oyları yüzde 67 civarında ülke genelinde de 3 ayrı şirketin yaptığı ankette de yüzde 54-60 arasında gidip gelen bir oy dağılımı var. Tabi en iyi anket sandıktan yapılan ankettir. O da Pazar günü son sözü milletimiz söyleyecek. Sandıktan çıkacak her sonuç milletin iradesidir" diye konuştu. - GAZİANTEP