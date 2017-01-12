AK Parti Milletvekili Halil Eldemir Açıklaması

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, "Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmalıyız. İşte bu kürsüye yapılan müdahale demokrasiye yapılan müdahaledir. Demokrasiye yapılan müdahalede devlete yapılan müdahale olur" dedi.



AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, TBMM'de Halkların Demokratik Partisi grubunun bir önerisi sonrası parti grubu adına söz aldı. Eldemir, 2002 yılından bu yana Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının gerek komünikasyon konusunda gerekse internet alt yapısı konusundan özel sektörle kamuyla yaptığı yatırımların ortada olduğu belirtti. Eldemir, "Birçok gelişmiş ülkelerdeki teknoloji ve alt yapıya göre daha iyi olduğumuz bir gerçektir. Gündemimiz Türkiye kamuoyunu çokça ilgilendirdiği ve yakından takip edilen anayasa görüşmelerimizi önemli olduğu düşünerek bu önerinin aleyhinde olduğumu belirtmek isterim. Ama şurada bir hususu da bir düşüncemizi de sizlere bu fırsatla sizlerle paylaşmak arzusundayım. Oda şudur, dün akşam 5'inci madde ciddi anlamda bir sıkıntı yaşadık. Bu hepimizi üzdü. Aynı şekilde bizi izleyen, bizi takıp eden milli idaremiz milletimizi de üzmüştür. Şunu özellikle ifade edeyim Anadolu topraklarında kuruluş 4'üncü devletiz. Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti. Biz her fırsatta dile getiriyoruz. Bizler Selçuklunun varisi, Osmanlının torunları, Cumhuriyetin çocuklarıyız. Türkiye Cumhuriyeti'ne hep birlikte sahip çıkmamız lazım" dedi.



"Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmalıyız"



Eldemir, Osmanlı Devletinin 27 senede 100 kilometre gittiğini hatırlatarak, "Osmanlı Devletini düşünecek olursak benim seçim bölgem Bilecik'te kurulmuş bir devletti. 1299'da Bilecik'te kurulmuşken, hemen bir adım ötesinde yaklaşık 100 kilometrede bulunan Bursa'ya ulaşması 1326'ya geliyor. 27 senede 100 kilometre gitmişiz. Ama 1909 Abdülhamit'i indirdiğimizde 3 kıtadan Anadolu toprakları bir avuç kalmıştı. İşte Polatlı'nın doğusundan Sivas'ın doğusuna kadar olan bir bölge. O günlerde Arnavut ve Arap milliyetçileri bir taraftan, bir taraftan jön Türkler, bir taraftan İslamcılar, bir taraftan iç ve dışarıdaki düşmanlar devleti üç kıtadan bir avuç toprağa getirmişti. İşte Cumhuriyet'in kıymetini bunun için bilmeliyiz. Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmalıyız. İşte bu kürsüye yapılan müdahale demokrasiye yapılan müdahaledir. Demokrasiye yapılan müdahalede devlete yapılan müdahale olur. Kimseye sataşmadan, kimseyle uğraşmadan özellikle sizlerin huzurunda bunları ifade etmek istedim" dedi. - BİLECİK