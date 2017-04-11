AK Parti Milletvekili Erdoğan, CHP Milletvekili Bozkurt'a Meydan Okudu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) ziyaretinde yaptığı konuşmasında, "Evetçileri denize dökeriz" diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a meydan okuyarak, "Yenikapı'da 5 milyon kişi vardı, denize dök de görelim" dedi.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Avukat Hakan Kurt ve partililer ile birlikte İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'ı ziyaret etti. Milletvekili Erdoğan, "Evetçileri İzmir'de denize dökeriz" diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a meydan okudu. CHP'nin nefret dilini kullandığını söyleyen Erdoğan, "Evetçileri denize döküyormuş. Eğer denize dökeceksen Yenikapı mitingindeki 5 milyon kişiyi denize dök de görelim. Bu adamın tedavi görmesi gerekiyor. En yakın bir psikiyatriye gitmesini tavsiye ediyorum" dedi.



Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi



Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemini de anlatan Erdoğan, "Şu anki anayasa darbecilerin korunması için yapılmıştır. Cumhurbaşkanının şu anki yetkileri güçlü, bunu da Kenan Evren kendisi için yaptı. Ahmet Necdet Sezer, 3 partinin başını yedi ama kendisi görevine devam etti. Çankaya'dan çıkmadan, hizmet yapmadan bu devleti yönetti. Hiçbir yasaya tabi değildi. Ama yeni sistemde bu ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanı kanunlara karşı sorumlu, yargılanma yolu açıktır. 16 Nisan'da sandıktan evet çıkarsa 3 Kasım 2019 da seçim olacak. Koalisyonlar tamamen ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanı kabineyi halktan seçecek. Eğer parlamentodan bakan olursa milletvekilliği düşüyor. Yeni sistemde bir oy çok önemli olacak, çünkü seçilme yüzde 50 artı bir kişi olacak. Hem Cumhurbaşkanı hem de parlamento kriz olursa erken seçime gidebilir, kim giderse kendisini de seçime götürür. Burada halk onları izliyor. Halk onun kararını sandıkta verecek. Kanun hükmündeki kararnameler kanunlara uygun olması gerekiyor. Hem ülkemiz hemde Gaziantep için dev projelerimiz var. Gaziantep'in içme suyu sorununu çözüyor. 108 kilometreden su getiriyoruz. Suyun maliyeti ucuzlayacak. Her saniyede Gaziantep'e 5 bin metre küp su verilecek. 500 milyon TL Gaziantep'e bütçe ayrıldı. Gaziantep eğitimde de varız diyecek. Barajlarla kurak olan Gaziantep'i sulu haline getirmenin mücadelesini yapıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP