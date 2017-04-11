AK Parti Milletvekili Ceylan'dan Çudef'e Ziyaret

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Çubuk Dernekler Federasyonu'nu (ÇUDEF) ziyaret etti.



Ceylan, ÇUDEF Başkanı Recep Taş'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, çift başlılık nedeniyle bugüne kadar gelen tüm liderlerin başkanlık sistemini istediğini söyledi.



Devlette yaşanan çift başlılığı Devlet Bahçeli'nin gördüğünü ve onun önerisiyle halka sorulduğunu anlatan Ceylan, "Asıl bu anayasa önerisini halka sorulmasını isteyen Devlet Bahçeli'dir. Devlet Bahçeli zaten kritik zamanlarda Türkiye'nin önünü açıyor." diye konuştu.



Ceylan, Türkiye'nin, darbeler ve koalisyon dönemlerinde hep geriye gittiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Rahat vermiyorlar. Neden rahat vermiyorlar? Arkadaşlar olayın temeli şu; 1950 ve 60 döneminde halkın seçtiği iktidara gelmiş. O zaman vesayet kurumları oluşmamış. Bakmışlar halk yanlış kişileri de seçiyor. Biz bunların üstünde birtakım kurullar oluşturalım ve bunları frenleyelim düşüncesiyle, iyi niyetli diyelim, Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu, HSYK, 1980 yılından sonra YÖK kurulmuş. Bir de 1950-60 dönemlerinde Silahlı Kuvvetler Milli Savunma Bakanlığına bağlıydı, onu da kaldırmışlar şeklen Başbakana bağlamışlar. Cumhurbaşkanına bile bağlı değil tam bağımsız bir kurum. Bütün bu kurumlar arasında iktidarlar nasıl görev yapacak. Bir şey yapmaya çalışıyorsunuz Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi veto ediyor. Kavga dövüş böyle devam ediyor. Türkiye'nin geri kalmasının tek sebebi bunlar."



Muhalefet tarafından iddia edilenlerin hepsinin yalan olduğunu dile getiren Ceylan, "Yok diktatörlük gelecek, yok bir gecede muhtarlıklar kaldırılacak, yok bir gecede dernekler kapatılacak yok falan filan bunlar hiç akıl karı şeyler değil. Beş yıl sonra seçimle hesap verecek bir Cumhurbaşkanı bunları yapamaz. Geçmişteki Cumhurbaşkanları gibi çekip gitmeyecek ki. Millet memnunsa oy verecek, memnun değilse oy vermeyecek." ifadelerini kullandı.



Ceylan, babası vefat eden Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'ı da ziyaret ederek, taziye dilekleri iletti.