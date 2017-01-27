AK Parti Mezitli, Referandum Çalışmalarına Başladı

AK Parti Mezitli İlçe Teşkilatı, Anayasa değişikliğine ilişkin referandum çalışmalarına başladı. AK Parti Mezitli İlçe İhsan Gültekin, "Referanduma hazırız. Çok çalışacağız" dedi.



AK Parti Mezitli İlçe Başkanı Gültekin, Nisan ayından yapılması planlanan referandum öncesi toplantılar düzenleyerek, hem cumhurbaşkanlığı sistemini anlatıyor hem de yürütülecek kampanyaya ilişkin teşkilatı bilgilendiriyor. Gültekin'in başkanlığında düzenlenen son toplantıya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilgün Aşçı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mezitli'deki tüm mahalle başkanları katıldı.



Toplantıda konuşan İlçe Başkanı Gültekin, "Enerjisi, gücü tam, referandum çalışmalarına hazır olan siz mahalle başkanlarımızdan bu süreçte ciddi bir performans bekliyoruz. AK Parti olarak Mezitli ilçemiz sınırlarında basmadık toprak, sıkmadık el bırakmamamız gerekiyor. Mezitli ilçe teşkilatı olarak sorumluluğumuzun bilincinde hareket etmek zorundayız. Yeni sistemde yasamayı da yürütmeyi de doğrudan millet oluşturacak. Kanun yapma tekelini elinde bulunduran TBMM hem çıkaracağı kanunlarla hem de araştırma, inceleme, yazılı soru ve soruşturma mekanizmalarıyla denetim yetkisini daha etkin bir biçimde kullanacak. Yeni sistem yürütmedeki iki başlılığı ortadan kaldıracak. Cumhurbaşkanı, devletin ve yürütmenin başı olacak. Biz bunları Mezitli halkımıza en iyi şekilde aktarmak durumundayız. Allah'ın izni ile referanduma hazırız. Çok çalışacağız, çok çalışacağız" dedi. - MERSİN