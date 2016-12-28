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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı Sona Erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı Sona Erdi

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı Sona Erdi

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.

AK Parti Genel Merkezinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantı, 3 saat sürdü. - ANKARA

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