Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.
AK Parti Genel Merkezinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantı, 3 saat sürdü. - ANKARA
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.
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