AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu Açıklaması

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) anayasa değişikliği hakl oylamasına ilişkin itirazlar üzerine, seçim süreciyle ilgili olumlu ya da olumsuz bir karar alamaya yetkisinin olmadığını söyledi.



Miroğlu, Mardin'de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldiği söyleşide, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirdi.



Halk oylaması kesin sonucunun açıklandığını ve bu aşamadan sonra geri dönüşünün olmadığını ifade eden Miroğlu, şunları kaydetti:



"Bizim rejimimizin temel kurumları olan Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itiraz başvuruları ret edildi. AİHM'e başvuru gibi bir durum var. CHP de HDP de bu başvuruyu yapacak. AİHM'de de seçimin sonucunu değiştirecek bir kararın çıkma şansı yok çünkü AİHM'nin böyle bir şeye yetkili değil. AİHM'de bir ülkenin seçim süreciyle ilgili olumlu veya olumsuz bir karar alınamaz. Bu iş bitmiştir."