AK Parti Mardin İl Başkanı Dündar'dan Şahin'e Ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mardin İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.





Partililerle birlikte SGK İl Müdürü Abdulkerim Şahin'i ziyaret eden Dündar, geçenlerde açılışı yapılan müdürlüğün hayırlı olmasını temenni etti.



Dündar, AK Parti hükümetlerinin bölgeye yaptığı hizmetlerin, yatırımların sürekli batıya yapılıyor algısını ortadan kaldırdığını söyledi.



Batıdaki vatandaşlara hangi hizmetler veriliyorsa, doğudaki vatandaşların da aynı hizmetlerden yararlanacağını belirten Dündar, bunun AK Parti'nin temel felsefesi olduğunu aktardı.



15 yılda Türkiye'nin çok farklı bir konuma geldiğini belirten Dündar, şöyle konuştu:





"Özellikle sağlık sektöründe çığır açan AK Parti hükümetleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı prim ödemelerinden modern yapıdaki hastanelerine kadar 79 milyon vatandaşımızın tamamına eşit mesafede yaklaşmaktadır. Hastane kuyruklarının, ilaçların bulunamadığı, hastaların ve cenazelerin hastanelerde rehin alındığı, aylar sonrasına verilen randevuların verildiği dönemleri çoktan geride bıraktık. Sağlığın birinci sıraya yerleştiği uçak ve helikopter ambulansların olduğu, hasta ve yakınlarının doktor seçme özgürlüğüne sahip olduğu bir döneme girdik. Mardin'de bunlardan nasibini alan illerin başında gelmektedir. Bazı sıkıntılarımız olabilir. İnşallah bu sıkıntılarda en kısa zamanda rayına oturtulacaktır"





Zor bir dönemden geçtiklerini belirten Dündar, "İçeriden ve dışarıdan dört bir koldan çökertilmeye çalışılan ülkemiz, liderlerimizin ve halkımızın sağlam ve dik duruşları sayesinde her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başaracaktır. 15 Temmuz darbe girişiminin üstesinden gelen milletimiz, ülkemize reva görülmeye çalışılan ekonomik darbeyi de yerin dibine batıracaktır. TBMM'ye sunulan yeni anayasa değişiklik paketinin Meclis'ten geçmesini büyük bir kararlılıkla bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin çok olumlu bir havaya gireceğini umut ediyorum." ifadelerini kullandı.