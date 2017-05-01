AK Parti Mardin İl Başkanı Dündar Açıklaması

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, milletin arasına fitne sokmaya çalışan hiçbir güruha müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.



Mardin'de bazı esnaf ve turizm işletmelerini ziyaret eden Dündar, halk oylamasının "evet" ile sonuçlanmasının Mardin'deki işletme sahiplerini ve özelikle turizmcileri memnun ettiğini belirtti.



Dündar, şunları kaydetti:



"16 Nisan sonrası piyasaların canlandığını ve halkın yavaş yavaş tekrar eski güven ortamını yakalamaya çalışmasını görmek, Mardin ve bölgemiz açısından olumlu sonuçlardır. Mardin tarih anlamında köklü bir şehirdir. Dinlerin ve dillerin kenti olan Mardin birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Mardin, Türk'ü, Kürt'ü ve Arap'ı kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlamıştır. İnşallah bundan sonra adımlarımızı daha sağlam atacağız. Aramıza fitne sokmaya çalışan hiçbir güruha müsamaha göstermeyeceğiz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçları değerlendirmesinde Doğu ve Güneydoğu'daki oyların önemine vurgu yaptığını hatırlatan Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin, bölgede çok şey değişeceğinin habercisi olduğunu ifade etti.