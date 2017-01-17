AK Parti Manisa Milletvekili Özdağ Açıklaması

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Kılıçdaroğlu, 'Kadınlarımız yanı başımızdaydı' diyor ama CHP, seçme ve seçilme hakkını kadınlarımıza altın tepside sunmadığı gibi, 9 yıl engel oldu." dedi.



Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada, "anayasaya neden hayır vereceklerine dair" video yayınladığını anımsattı.



Türkiye'de ne zaman kadın haklarıyla ilgili tartışma veya o günkü yönetime eleştiri gelse CHP'liler ya da onlara yakın medyanın, "Cumhuriyet olmasaydı kadınlar olmazdı. Osmanlı kadınları yok saydı" edebiyatına başladıklarını ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:



"Müsaadenizle 'İçeride' dizisinin Alyanak'ı tavrıyla Kılıçdaroğlu'na cevap vereceğim. Vay, vay vay!... Büyüksün Kemal baba! Bittim bu, 'Kadınlarımız yanı başımızdaydı' cümlesine. Bıkmadınız, usanmadınız 'Kadınları özgür kıldık' yalanından. Cumhuriyet kurulmadan münevver Osmanlı kadınları, 'Biz buradayız' dediler zaten. 16 Haziran 1923'te Kadınlar Halk Fırkasını kurdular. Başlarında Nezihe Muhiddin, Şükufe Nihal gibi Osmanlı kadınları vardı.



Kılıçdaroğlu, 'Kadınlarımız yanı başımızdaydı' diyor ama CHP, seçme ve seçilme hakkını kadınlarımıza altın tepside sunmadığı gibi, 9 yıl engel oldu. Kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını elde etmesi Japonya, Fransa ve İsviçre kadınlarından evveldi, fakat Yeni Zelanda, Avustralya, Finlandiya, Norveç, Rusya, ABD ve İngiltere kadınlarından sonraydı."



Özdağ, CHP'lilerin inkılap tarihi karnesinin çok zayıf olduğunu ifade ederek, "Zannediyorlar ki Osmanlı kadınları okuma yazma bilmeyen, hakkını savunmaktan aciz zavallı kadınlardı. Hadi tarih bilmiyorlar diyelim, Çalıkuşu'nu da mı bilmezler?" dedi.zlerini sarfetti.



Osmanlı kadını Nezihe Muhiddin'in hayatını anlatan Özdağ, "Kadınlara seçme ve seçilme hakkı, öyle cilalanıp parlatıldığı gibi kolayca verilmedi. 1923'te Türkiye'nin ilk partisini kuran Osmanlı kadınlarının belki en büyük hatası, CHP'den evvel davranmaktı." dedi.



Selçuk Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun videosunda, başörtülü kadınların fabrikada tezgah başında gösterildiğini ama modern hayatın içinde gösterilmediğini, PKK ve FETÖ'nün destek verdiği gezi kalkışmasının ise övüldüğünü söyledi.



"Halk oylamasında yüzde 54-58 arası evet çıkacak"



"Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda sürpriz olup olmayacağının" sorulması üzerine Özdağ, "Herhangi bir sürpriz olmaz. Ben yine, 342-343 şeklinde kabul oyuyla geçeceğini tahmin ediyorum. Ardından halk oylamasına gidilecek, orada da yüzde 54-58 arası evet çıkacak." diye konuştu.



Özdağ, başka bir soru üzerine, Anayasa'nın ilk dört maddesinin hiç bir zaman değişmeyeceğini ifade etti.