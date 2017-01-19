AK Parti Malkara İlçe Danışma Kurulu Toplantısı

AK Parti Malkara İlçe Başkanlığı Ocak Ayı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.



AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, Malkara Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Malkara'ya doğal gaz getirileceğini söyledi.



Nisan ayında gerçekleştirilecek referandumda AK Partililere büyük görev düştüğünü ifade eden Şentürk, "Bu davaya ve sistem değişikliğine sahip çıkmamız gerekiyor. Sahaya ineceğiz. Sandık görevlisi arkadaşlarımıza büyük görev düşüyor. Sandık başında kendimizi, yakınımızı, herkesi ziyaret etmemiz gerekiyor." dedi.



Toplantıya, AK Parti Malkara İlçe Koordinatörü Selim Kesebir, yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.