AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, "Bu referandum da seçtiğimiz başbakanları asan ve onları darbecilere yem eden anlayışla onlara sahip çıkanların bir hesaplaşmasıdır" dedi.



AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Parti binasında gerçekleştirilen halk günü toplantısına AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Abdulvahap Şerefhanlı, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kahtalı düzenli şekilde yapmaya çalıştıkları halk günlerinin bazen akşamlara uğradığını fakat ayda bir defa da olsa bu programı gerçekleştirdiklerini söyledi. Nisan ayında bir referandum olacağını belirten Kahtalı,"Bu referandumda da bugüne kadar Malatya'mız her seferinde AK Partinin bütün seçimlerinde en üst düzeyde destek verdi. Bu defa da Allah nasip ederse Türkiye'de yine ilk 5 girecek şekilde destek vereceğiz" dedi. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin halk günü toplantısın gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milletvekilleri olarak sürekli vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını kaydeden Şahin, "Milletvekilleri olarak genelde vatandaşlarımızla bir arada olmanın gayreti içeresinde oluyoruz. Halk günlerinde vatandaşlarımızın dertleri ile sorunları ile ve yapacağımız çalışmaları onlara anlatıp istişare etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Anayasa çalışmalarında mecliste yaşanan olaylara değinen Milletvekili Şahin, "Anayasa çalışmalarında ilk hafta yapmış olduğumuz çalışmalarda HDP denilen PKK'nın siyasi uzantısı olan parti boykot kararı almıştı. ve onlar gelene kadar kesinlikle mecliste işler iyi kötü gidiyordu. Darda kalan ana muhalefet partisi gece yarısından sonra yaptıkları ani bir imdat çağrısı ile HDP'yi yanlarına alarak mecliste gerçekten istenmeyen hadiselere neden oldular. Mecliste biz kimseye zarar vermemek için çok ciddi gayretler veriyorken onlar bizim milletvekilimizin bacağından ısırmaya kadar kendilerini kürsüyü kelepçeleyenler kürsüyü işgal ettiler. Biz bütün sağduyumuzu ön plana çıkararak orada kavganın çıkmaması için milletin seçmiş olduğu seçilmişlerin orada onlara yakışan bir takım tutum ve davranışların ön plana çıkması için biz sağduyuyu hep ön plana çıkardık" ifadelerini kullandı.



CHP'nin referandum çalışmalarında CHP bayrağı ve logosu kullanmayacaklarına da atıfta bulunan Şahin, "Milletin CHP'ye karşı olan bir alerjisi var. Diyorlar ki biz bunu partiler üstü olarak göreceğiz. Hayır, bu kesinlikle partiler üstü değil partilerinde bir mücadelesi var. Burada bir zihniyet problemi var. Onlar diyorlar ki siz rejimi değiştiriyorsunuz biz diyoruz ki köhnemiş kokuşmuş sistemi değiştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Şahin,"Bu referandum değil katsayı belasını bu ülkenin başına tebelleş eden anlayış ile zihniyet ile bunun ortadan kalkması için mücadele edenlerin hesaplaşmasıdır. Alevi vatandaşlarımızın alevi kimliklerini söylemekten imtina ettirenlerle Kürt vatandaşlarımızın Kürt kimliklerini sahiplenmelerini engel olanlara karşı vermiş olduğumuz bir hesaplaşmadır. Bu referandum değil seçtiğimiz başbakanları asan ve onları darbecilere yem eden anlayışla onlara sahip çıkanların bir hesaplaşmasıdır. Bu referandum değil. Malatya'mızda bir rektör vardı bir zavallı vardı. Gerçekten aklı ile hareket etmeyen bir tanesi vardı. Yüzde 90 ile de gelseniz biz sizi iktidara getirmeyeceğiz diyenler vardı. Millet yüzde 47'lerle geldi ve gümbür gümbür 15 yıldır iktidarını sürüyor. Siz ne derse deyin milletin dediği ile bizler hareket edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA