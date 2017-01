AK Parti Mahalle Başkanları Toplantısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, "Bu ülkede 15 yılda yapılan çalışmaları, referandum başarısıyla taçlandırmalıyız." dedi.



Temurci, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş Mahalle Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, mahalle başkanlarının, partinin adeta omurgasını oluşturduğunu belirterek, toplantıya büyük önem verdiklerini kaydetti.



AK Parti için mahalle çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Temurci, "Yeni Türkiye'ye adım adım yürürken İstanbul'da, sokaklarda, evlerde her yerde hazırlıkları yapacak ekiple birlikteyiz. Biz 2002 yılından bu yana kazandığımız tüm zaferlerin başlangıcını mahallelerde yaptık. Her sokakta, mahallede hepimizin teri, emeği ve kardeşliğimiz var. Mahalle ve AK Parti birbirine çok yakışan kelimeler. Toplum ve aile ilişkisi neyse nasıl aile toplumun çekirdeğini oluşturuyorsa AK Parti için de mahalleler bu teşkilatın çekirdeğini ve omurgasını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.



Makamların, mevkilerin geçici olduğuna işaret eden Temurci, şöyle devam etti:



"Bizi bir arada tutan, sevda ateşiyle yakan şey, bizim inancımızdır ve davamızdır. Sırat-ı müstakimin yolcuları olmamızdır. Son 15 yıldır, yatakları diken yapan, dikenleri yolumuza gül yapan, ideallerimiz ve hedeflerimizdir. Derdiniz varsa uyuyamazsınız. Öncelikle biz bir kardeşler topluluğuyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın nasıl çalıştığını, çabaladığını hepimiz görüyoruz. Kahraman milletimizin talebi, kendi iradesine dayanan ve ülkemizin yarınlarını güvence altına alan yeni bir anayasadır. Bu ülkede 15 yılda yapılan çalışmaları, referandum başarısıyla taçlandırmalıyız. Bugüne kadar AK Parti'yi durdurmak için ne kadar senaryo yazılmışsa, ne kadar sosyal mühendislik projesi yapılmışsa, bunları aşa aşa geldik ama AK Parti karşıtı cephe de mücadelesinden vazgeçmedi. Bunun için bir kez daha kapıları çalacak, bir kez daha yollara düşecek, bir kez daha meydanları dolduracak, bir kez daha İstanbul sokaklarını arşınlayacak bir temponun içinde olacağız."



Teşkilat olarak tam bir uyum ve disiplin içinde çalışacaklarını ifade eden Temurci, Kadın Kollarının evlerin anahtarı olduğunu belirtti.



Temurci, sohbetler yaparak anayasa değişikliğinin önemini anlatacaklarını vurgulayarak, "Sizlerin hasbi çalışmalarıyla kapı kapı dolaşacağız. Ev ziyaretleri yapacağız ve referandumdan inşallah zaferle çıkacağız. Gençlik Kollarımızla birlikte toplumun nabzını tutacağız. Gençlerin gönüllerine nüfuz edeceğiz. Elini sıkmadık, hasbihal etmediğimiz bir kardeşimiz kalmayıncaya kadar birlikte çalışacağız. Herkesle ve her kesimle iletişim kurmalıyız. Gönlümüzü de kapımızı da bu milletin değerleriyle sorunu olmayan herkese açmalıyız. Bizim sorumluluğumuz 15 Temmuz'da bir kat daha artmıştır. O karanlık gece kaybedenler, niyetlerinden vazgeçmiş değiller. 15 Temmuz gecesinin finalini referandum gecesi zaferle çıktığımızda tamamlayacağız. AK Parti'yi, milletin değerlerini, iradesini ve Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bu topraklarda daha güçlü kılmak bizim sorumluluğumuzdur. Vesayetçiler ve kirli güç odakları o gün tam olarak kaybedecekler." değerlendirmesinde bulundu.



Toplantıda, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Celal Erdoğan da "Sandık Esaslı Çalışma" başlıklı sunum yaptı. Toplantı, teşkilat mensuplarının sorularının cevaplandırılmasıyla son buldu.