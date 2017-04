AK Parti'lilere taşlı saldırıda bir kişi gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde referandum çalışması yaparken bir grubun taşlı saldırısına uğrayan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, ekibinden 5 kişinin saldırıda yaralanarak hastanede tedavi altına alındığını söyledi

Milletvekili Özkan: "Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltında"

"Balkondan bir tuğlanın bana doğru atıldığını gördüm. Olayda yaralanan 5 arkadaşımız hastaneye kaldırıldı, 10'a yakın arkadaşımız da ayakta tedavi gördü"

"Amaçları, bizi durdurmak"



MERSİN - AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Hacı Özkan, dün Tarsus ilçesinde referandum çalışması yaptıkları sırada uğradıkları taşlı saldırının, kendilerini durdurmak amacıyla yapıldığını söyledi. Olayda yaralanan 5 partilinin hastanede tedavi altına alındığını, parti araçlarının camlarının kırıldığını belirten Özkan, "Bir kişinin yakalandığı ve gözaltına alındığı, çalışmaların devam ettiği bilgisi geldi bize" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum çerçevesinde çalışma yapan Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül ve parti üyelerine bir grubun taşlı saldırıda bulunması sonucu 5 kişi hafif yaralandı. AK Parti Yenişehir İlçe Binasında saldırıyla ilgili İHA'ya açıklama yapan Özkan, artık bu milletin kendi anayasasını 'evet' diyerek onaylaması gerektiğini düşündüklerini ifade ederek, "Bu çerçevede, 18 maddelik anayasa değişikliğini gerek evlerde gerek iş yerlerinde gerek açık hava toplantılarında vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. Dün Tarsus ilçemizde Şahin Mahallesi'nde bir programımız vardı. Orada fazla esnaf yoğunluğu yok ama 'girmeyeceğimiz yer, çalmayacağımız kapı, sıkmayacağımız el olmayacak. Sıkmadığımız el bizim değil' düşüncesiyle milletimizin ve ülkemizin menfaatine olan yeni anayasayı anlatmamız gerek" diye konuştu.



"Balkondan bir tuğlanın bana doğru atıldığını gördüm"

Şahin Mahallesi'nde çalışmaları devam ederken, 'hayır' sloganları atılmaya başlandığını anlatan Özkan, "Ben önde gidiyordum, bizim teşkilatlar da kalabalık bir şekilde arkadan geliyordu. Sloganlarla birlikte de taşlar, sopalar, ben duyuyordum sesleri. Ama ben çalışmama devam ettim. O arada balkondan bir tuğlanın bana atıldığını gördüm, hafif şekilde sıyırdı, danışmanımın omzuna değdi. Partimizin araçlarının camları kırıldı. Daha sonra güvenlik güçlerimiz olayı yatıştırdı. Hatta orada bir memur arkadaşımız da darp edildi. Olayda yaralanan 5 arkadaşımız hastaneye kaldırıldı, 10'a yakın arkadaşımız da ayakta tedavi gördü" ifadelerini kullandı.



"Çalışmalarımız ses getirince Mersin'de biraz paniklediler"

"Amaçları, bizim strese girip çalışma yapmamamız" diyen Özkan, 2009'da da Akdeniz Belediye Başkan Adayı olduğunu anımsatarak, "Bu konuda iddialıyım, nerede ne olacağını biliyorum, çünkü Mersin'i çok iyi tanıyan biriyim. Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar Mersin'i çok iyi biliyorum. Hangi mahallede hangi görüşte insanların yaşadığını çok iyi biliyorum. İnsanlar Kürtçe biliyorsa Kürtçe çalışma yapıyoruz, dolayısıyla biz onlara dokunuyoruz. Dokunurken siyasi dokunma değil, yüreğimizden geldiği gibi yaşlımıza, gencimize, hastamıza dokunuyoruz. Bu çalışmalar da ses getirdiğinden dolayı Mersin'de biraz paniklediler. Hastaneye kaldırılan 5 arkadaşımız tedavi altına alınırken, biz de 500 metre ilerideki pazarı gezdik ve hastaneye gittik. Arkadaşları ziyaret ettik, hastane yetkililerinden bilgi aldık. Kimisi başından, kimisi sırtından kimisi belinden yaralanmıştı taşlarla. Büyük büyük taşlar vardı" şeklinde konuştu.

Hastane ziyaretinden sonra da çalışmalarına devam ettiklerini ve devam edeceklerini vurgulayan Özkan, bugün Avrupa ve terör örgütlerinin 'hayır' için çalıştıklarına dikkat çekti. 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra Türkiye'nin hızla ilerlediğini ve geliştiğini söyleyen Özkan, bunun da Batı'yı rahatsız ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şu anda da 'evet' çıktığı takdirde kesinlikle Türkiye'yi artık kimsenin tutamayacağı ve Türkiye'nin büyük hedeflerine ulaşacağı ve dünya lideri olacağı korkusuyla Batı da terör örgütleri de çalışma yapıyor. Ancak siyasi görüşü ne olursa olsun milletimizin 'evet' diyerek yeni anayasaya kesinlikle destek vermesi gerekiyor."



"Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı"

"Onlar tedbirliydi, bazı bölgelerde amaçları oraya girilmesin" diyen Özkan, "Ama ben 'girmeyeceğim yer kalmayacak' diyorum ve yaşadığım sürece her yere gireceğim, çünkü her yer bizimdir, her yerde bizim vatandaşımız var. Onların amacı bizi durdurmak. Biz de onların amacı doğrultusunda hareket edersek çalışma yapamayız. Bizim dik durmamız, çalışma yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla birileri bizi taşladı, birileri protesto ettiler diye çalışmayı bırakırsak başarılı olamayız. Bu millet her bölgede, her kesimde bize yüreğinde yer ayırmış. Bizim o millete ulaşmamız, yeni anayasayı anlatmamız gerekiyor. Birileri de bundan rahatsızlık duyuyor. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürünün saldırıyla ilgilendiğini belirten Özkan, olayla ilgili emniyet güçlerinin çalışmalarının devam ettiği bilgisini vererek, "Bir kişinin yakalandığı ve gözaltına alındığı, çalışmaların devam ettiği bilgisi geldi bize" diye konuştu.